Tréninky na Velkou cenu Štýrska ovládl Verstappen

Spielberg (Rakousko) - Dnešní tréninky na druhý závod nové sezony formule 1 Velkou cenu Štýrska ovládl Max Verstappen z Red Bullu. Pilot domácího týmu v odpolední rychlejší části zaznamenal čas 1:03,660, druhý byl Valtteri Bottas z Mercedesu a třetí Sergio Pérez ze stáje Racing Poing.

Druhý trénink na okruhu ve Spielbergu, který před týdnem hostil i zahajovací závod nové sezony Velkou cenu Rakouska, byl o sekundu rychlejší než dopolední část. V sobotu se očekává déšť, a pokud by se v extrémním případě nemohla kvalifikace uskutečnit, startovalo by se v pořadí podle výsledků tréninků.

Verstappen porazil vítěze úvodního závodu Bottase o 43 tisícin, Pérez, který ovládl první trénink, zaostal o dvě desetiny. "Minulý týden se nám moc nepovedl, ale víme toho víc o autě, takže teď jsem spokojený, protože jdeme správným směrem," připomněl Verstappen nepovedený první závod, který nedokončil.

Až na šestém místě skončil se ztrátou sedmi desetin obhájce titulu a šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu. "Bylo to celkem v pohodě, ale je vidět, že nás pořád čeká spousta práce. Na začátku druhého tréninku to vypadalo velmi dobře, ale pak se to změnilo. Ostatní buď jsou velmi rychlí, nebo jsme my zpomalili," uvedl Hamilton.

"Kdybychom museli startovat ze šestého místa, tak by to bylo špatné, protože bych startoval z ještě horší pozice než minule," konstatoval mistr světa. "Déšť by to celé ještě víc zkomplikoval, takže jestli je něco jako tanec sucha, tak ho asi zatancuji," přidal v narážce na indinánský zvyk přivolávání deště.

Ferrari stejně jako před týdnem při tréninku za špičkou výrazně zaostávalo. Italská stáj přitom využila vylepšení, která měla na svých vozech představit až za týden v Maďarsku. Charles Leclerc, jenž v neděli vstoupil do sezony nečekaným druhým místem, zajel devátý čas, čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel byl šestnáctý.

Druhý trénink ve Spielbergu, který bude jako první trať v historii hostit v jedné sezoně dva závody, byl také na několik minut přerušen kvůli těžké havárii Daniela Ricciarda. Pilot Renaultu při nárazu do zdi zničil levé zadní kolo a vůz musel být z trati odvezen jeřábem. Ricciardo od nehody odkulhal.

První trénink: 1. Pérez (Mex./Racing Point) 1:04,867, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,096, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,222, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,253, 5. Stroll (Kan./Racing Point) -0,529, 6. Albon (Thaj./Red Bull) -0,616.

Druhý trénink: 1. Verstappen 1:03,660, 2. Bottas -0,043, 3. Pérez -0,217, 4. Stroll -0,581, 5. Sainz (Šp./McLaren) -0,673, 6. Hamilton -0,688.