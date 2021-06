Tréninkům v Baku vládli Verstappen a Pérez, mercedesy mimo desítku

Baku - Piloti Red Bullu Max Verstappen a Sergio Pérez vyhráli úvodní tréninky na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1. Po dopoledním triumfu nizozemského pilota uspěl ve druhé jízdě také jeho týmový kolega z Mexika s časem 1:42,115. Na něj pak druhý Verstappen ztratil přes jednu desetinu sekundy.

V nadějné formě pokračují i Carlos Sainz a Charles Leclerc z Ferrari, kteří se v obou částech vměstnali do první čtyřky. Naopak výrazné manko na čelo má v Baku mistrovský Mercedes. Úřadující šampion Lewis Hamilton se po sedmém místě z prvního tréninku propadl později s více než vteřinovou ztrátou na 11. příčku. Jeho týmový kolega Valtteri Bottas skončil odpoledne dokonce šestnáctý.

Mercedes tak po nepovedeném závodě v Monaku, kde byl Hamilton sedmý a Bottas odstoupil, řeší další výrazné potíže. Britský pilot v kokpitu netajil rozladění. Jeho hlavní rival boji o titul Verstappen má na něj v čele aktuálně čtyřbodový náskok a může jej ještě zvýraznit.

I navzdory Leclercově havárii ve druhém tréninku jsou nyní hlavními soky Red Bullu jezdci Ferrari. Ti předvedli výrazný posun už v předchozím podniku v Monte Carlu, v němž Leclerc vyhrál kvalifikaci a Sainz dojel druhý. Po druhém a třetím místě z dopoledních jízd si oba piloti italského týmu rozdělili později třetí a čtvrtou příčku.

Formule 1 se na specifickou trať v Baku vrací po roční pauze způsobené pandemií koronaviru a závodníci vyjížděli často do únikových zón. Júki Cunoda se v dopolední sekci lehce otřel o zeď, Lando Norris vyletěl při jednom pokusu o rychlé kolo do hodin a mimo trať skončil také Nikita Mazepin, jenž po smyku a nárazu do bariéry poškodil zadní křídlo svého haasu. Ve druhé části pak řešil potíže se zhasnutým motorem Nicholas Latifi z Williamsu.

Program pokračuje sobotním třetím tréninkem a následnou kvalifikací od 14:00. Nedělní závod je v plánu ve stejný čas.

Tréninky na Velkou cenu Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku:. První trénink: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:43,184, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,043, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -0,337, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,446, 5. Ricciardo (Aus./McLaren) -0,548, 6. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,573. Druhý trénink: 1. Pérez 1:42,115, 2. Verstappen -0,101, 3. Sainz -0,128, 4. Leclerc -0,321, 5. Gasly -0,419, 6. Alonso (Šp./Alpine) -0,578.