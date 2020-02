Trenérský štáb Kladna rozšíří bývalý úspěšný útočník Tlustý

Kladno - Bývalý úspěšný hokejový útočník Jiří Tlustý rozšíří realizační tým extraligového Kladna. Jedenatřicetiletý odchovanec klubu doplní do konce sezony současnou trenérskou trojici Jindřicha Lidického, Davida Čermáka a Jana Kregla. Poprvé se na střídačku Rytířů postaví v pátečním zápase proti Pardubicím, ve kterém se Středočeši budou snažit ukončit sérii devíti porážek.

"Jsme rádi, že jsme se s Tlusťochem domluvili. Nově se tak stává součástí trenérského štábu. Jde o bývalého velmi zkušeného hokejistu, který dlouhá léta působil v NHL. Věříme, že nám jeho zkušenosti pomohou," uvedl na kladenském webu hrající majitel klubu Jaromír Jágr.

Tlustý odehrál v NHL včetně play off 450 zápasů, ve kterých vstřelil 89 branek a přidal 88 asistencí. Naposledy hrál v sezoně 2016/17 krátce za Kärpät Oulu, ze zdravotních důvodů ale musel ukončit kariéru. Doposud nikde netrénoval, působí jako expert v O2 TV.

"Moje úloha má být taková, že bych měl dohlížet na to, aby se dodržovaly herní detaily, na kterých pracujeme na tréninku. V této fázi sezony to bude důležité. Stejně tak bych měl klukům přinést nové povzbuzení a nový impulz," uvedl Tlustý, jenž za Kladno hrál v juniorském věku před odchodem do zámoří a poté při výluce NHL v sezoně 2012/13.

Kladno je v tabulce předposlední, má stejně bodů jako dvanáctý Litvínov i čtrnácté Pardubice. Rytířům se ale v současnosti vůbec nedaří, naposledy vyhráli 17. ledna nad Kometou Brno.

"Extraligu tady chceme za každou cenu udržet. S Jardou víme, že kluci mají vůli a pracují dobře, jen musíme klást důraz na určité věci," řekl Tlustý, jenž se dnes poprvé zúčastnil kladenského tréninku. "S Rytíři absolvuji všechny zápasy krom Sparty. Toto utkání totiž budu komentovat, takže to bude jediná výjimka, kdy nebudu stát na střídačce," dodal.