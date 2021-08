Trenérská část klanu Fuksů chce do Paříže zapracovat na Martinových startech

Tokio - Olympijský závod kanoistů na kilometru sotva skončil, ale trenérská část rodinného klanu Fuksů už spřádala plány, jak to udělat, aby napotřetí Martin Fuksa konečně odjel z olympiády s medailí. Otec Petr a děda Josef chtějí zapracovat na startech elitního českého kanoisty. Ten na kilometru nemívá tak ostrých prvních 250 metrů jako jeho soupeři. Často to dohání ve finiši, ale například dnes to nestačilo na lepší než páté místo.

Fuksa podle mezičasů držel tempo, jak ho má natrénované. "Ale my se budeme muset zamyslet nad tím startem, aby nám tolik neujížděli a potom to nemuseli tolik dohánět," řekl Petr Fuksa starší. "Trošičku změníme trénink. Vysvětlíme mu, co je potřeba, že to tak musí být, aby to dostal do hlavy. On si myslí, že pak nebude mít na ten finiš," doplnil Josef Fuksa.

Větší zaměření na rychlost bude dané i tím, že pro olympijské hry v Paříži pojedou deblkanoe pětistovku místo současného kilometru. A trenéři si přejí, aby sourozenci Fuksové spolu v jedné lodi pokračovali. "Plánovali bychom to tak, aby se na olympiádě do Paříže dostali na C dvojce a Martin na C jedničce. Uděláme pro to maximum, aby to šlo. Já myslím, že Martinovi debl i pomáhá. Je to pro něj odreagování, není to tak, že je tam sám. Na deblu jim to jde. Já jsem spokojený," řekl Petr Fuksa starší.

Jeho mladší syn Petr ve dvaadvaceti letech v Tokiu ještě nedokázal konkurovat fyzicky mnohem vyspělejším špičkovým kanoistům, ale za tři roky to může být jinak. "Petr se rok co rok lepší a lepší. S jeho výkonností jsem spokojený. Snaží se, doufám, že za dva roky na nominaci na olympiádu do Paříže bude pořádně nabušený a bráchu pak na tu medaili dotáhne," uvedl Petr Fuksa starší. Připomněl, že zásadní olympijská kvalifikace bude už na mistrovství světa v roce 2023 v Duisburgu.

Trénink rychlejších úseků kvůli pětistovce by mohl Martinu Fuksovi prospět i v úvodu individuálního kilometru. "Uděláme pro to všechno, poradíme se co a jak, aby to příště už fakt cinklo. Mohlo by to být do třetice všeho dobrého," prohlásil odhodlaně nejstarší člen rodinného týmu. Připomněl, že jeho vnuk pátým místem ukázal vysoký standard výkonnosti, vždyť například obhájce olympijského zlata Sebastian Brendel z Německa jel jen finále B.

Smutek z neproměnění další medailové šance to ale může jen zmírnit. "To zklamání, je to těžké. Kdo nedělal sport, tak si to dost těžko uvědomuje, jaké to je, když se člověk připravuje na to, že za pět let chce získat medaili, a pak ji nezíská," poznamenal Josef Fuksa. Při olympijském závodě byl nervóznější mladší z trenérské dvojice. "Člověk mu to přeje. Když vidí, co tomu obětuje, co tomu dává a potom ta medaile uteče o kousek, tak to mrzí. Ale já myslím, že to přebolí. Páté místo je krásné místo, já jsem spokojený. S medailičkou bych byl víc spokojený," doplnil Petr Fuksa starší.

Pochvaloval si přístup svého staršího syna. "Martin byl vždycky tvrdohlavý, jde si za svým, ale myslím si, že v dobrém slova smyslu. Klapky na očích a jde. Je to fakt dobrý materiál, s ním se hrozně dobře pracuje. Proto bych mu přál, aby mu to tam spadlo," řekl. Čas ale nemilosrdně běží. "Nejhorší je, že v tom sportu je olympiáda jednou za čtyři roky. Do Londýna jsme se nedostali o jedno místo, v Riu jsme byli pátí, tady taky. A teď si říkáme, je mu 28 let, v Paříži mu bude 31, ten čas letí. Tak doufám, že ten nahoře se nad námi slituje a dopřeje nám to," dodal otec mnohonásobného medailisty z mistrovství světa i Evropy, jehož potomkovi v úspěšné kariéře nic kromě cenného kovu z olympijských her nechybí.