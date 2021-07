Trenérka Škábová vidí za úspěchem Seemanové specializaci a skvělé vyladění

Tokio - Zaměření tréninku na jednu trať a skvělé vyladění formy podle trenérky Petry Škábové přispěly k tomu, že se plavkyně Barbora Seemanová probojovala do finále závodu na 200 metrů volný způsob a v něm dnes obsadila šesté místo. Z šestnáctileté dívenky, která debutovala na olympijských hrách v Riu de Janeiro, se stala samostatná špičková závodnice s jasně danými cíli.

Fotogalerie

Koronavirová pandemie dala Seemanové se Škábovou prostor k úvahám, jak směřovat kariéru. "Přestaly dohady, jestli dvoustovka nebo stovka nebo čtyřstovka. Věděly jsme jasně, že děláme na dvoustovku," řekla. Konečně také mohla naplánovat ladění formy tak, jak si představovala.

"Poprvé se mi povedlo ladit tři týdny. To se mi nikdy, ani na tu Evropu nepovedlo. Nikdy se mi to tam nevešlo do té sezony. Už jsem to chtěla udělat (před mistrovstvím světa) v Kwandžu 2019, zas tam něco skočilo. Teď byl ten ladící proces prostě skvělý. Měli jsme skvělé soustředění tady, ten aklimatizační kemp. Musím poděkovat extrémně panu reprezentačnímu trenérovi (Vlastimíru Pernovi) za takové zorganizování," libovala si.

Seemanová lehce pokračovala v suché přípravě, starala se o ni fyzioterapeutka a v bazénu přesně plnila trenérčiny pokyny. Testovací dvoustovky naznačovaly, v jak skvělé formě se před olympiádou nachází. "My jezdíme takové simulátory toho závodu a ten poslední ukazoval něco podobného. Bylo to ještě líp, než co zaplavala. Takže víme, že to tam ještě je," prozradila Škábová.

Dnes už byla klidná, protože cíl byl postupem do finále splněný. "Je to obrovský úspěch. Je to krásné. Asi to možná nedochází všem, ale je to krásné. Dneska jsem si opravdu řekla, že si to pořádně užiju, zafandím. Užila jsem si krásu tohohle závodu, nejen Báry, ten kraul je nádherný," svěřila se.

Zatímco před pěti lety v Riu jela Seemanová na olympiádu hlavně na zkušenou, tentokrát nastupovala v pozici úřadující mistryně Evropy. Za pět let vyspěla. "Obrovsky získala samostatnost. Rozumí tomu, co dělá, a poslouchá své tělo. Dokáže mi dávat ty zpětné vazby," chválila ji trenérka. Postěžovala si ale, že občas Seemanová zatajuje nějaké bolístky, aby ji zbytečně nezatěžovala. "To přitom není žádné otravování. Já ty zpětné vazby potřebuji, abych třeba změnila trénink nebo přizpůsobila tomu, že teď třeba bolí něco, co nemůžeme zapojit," vysvětlovala.

Seemanová za posun do světové špičky vděčí nejen talentu, dobrému somatotypu a kvalitnímu vedení od mládí, ale také své povaze. "Prostě je to chytrá holka. Je strašně poctivá a pracovitá. Neznám od ní odfláknutý trénink. Některé závodníky do tréninku kopu, Báře nadiktuju a ona jede. Je strašně dobře mentálně nastavená. Nezaobírá se okolím, nesrovnává se, nepozoruje okolí," charakterizovala ji Škábová.

Od medaile dnes Seemanovou dělilo tři čtvrtě sekundy. Trenérka ale nepředpokládá, že na této úrovni bude pokračovat v rychlém zlepšování jako dosud. "Časy jsou fakt top, nepoleze to dolů po vteřinách. Sezona začala 2020 v září, kde vstupovala s časem 57,2 a jsme na čase 55,4. Jsme si vědomy, že takhle rychle to několik příštích let postupovat nemusí. Ale budeme se snažit to tlačit dolů. Náš další cíl je pod padesát pět," vykládala. A má poměrně jasnou představu, za jak dlouho se dá manko na stupně vítězů stáhnout. "Tři roky," poznamenala s úsměvem. To by vycházelo na olympijské hry 2024 v Paříži.