Trenéři zkritizovali fotbal v mrazivém počasí, podle Veselého je to šílenost

Praha - Trenéři Jaroslav Veselý a Jiří Jarošík se po utkání 17. kola první ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Teplicemi (2:0) shodli, že lednový termín není pro fotbal ideální. Podle obou koučů se na těžkém terénu nedá hrát kombinačně a složité podmínky mají za následek i množství zranění hráčů. Zápas si nemohou naplno vychutnat ani fanoušci.

Utkání ve vršovickém Ďolíčku rozhodl trefami v 55. a 74. minutě střídající útočník David Puškáč. Gólovým momentům předcházel hlavně bojovný první poločas s několika zraněními. Během rozcvičky vypadl ze sestavy záložník Jan Morávek a úvodní dějství nedohrál ani obránce Antonín Křapka. Na druhé straně musel vystřídat už ve čtvrté minutě obránce Tomáš Vondrášek a o poločasové pauze zůstal v kabině záložník Tomáš Kučera.

"První poločas obecně moc krásy a zajímavých momentů nenabídl, spíš souboje, zranění a vynucená střídání. Bylo tam hodně nepřesností," podotkl Veselý na tiskové konferenci. "Přičítám to terénu, ale těžko někomu něco vyčítat. Trávníkáři dělají maximum, ale když není vegetace, tak nemůžeme chtít zelenou trávu," řekl kouč Bohemians.

Veselý ocenil 3312 fanoušků, kteří si navzdory teplotě pod nulou našli cestu do ochozů. Přesto šlo o jasně nejnižší domácí návštěvu na utkání "Klokanů" v ligové sezoně. "Obdivuji každého, kdo v tomhle mrazu přišel na fotbal, jsou to pro mě hrdinové. Ani jsem nečekal takovou návštěvu. Za mě je šílenost hrát v takových podmínkách, s kombinační hrou to nemá moc společného," podotkl trenér pátého celku neúplné tabulky.

Souhlasil s ním i Jarošík, podle kterého ale byla hrací plocha vzhledem k ročnímu období ještě přijatelná. "Sami jsme trénovali před tímhle zápasem na trávě jen jednou. Tyhle zápasy nikomu nechutnají, fanouškům ani hráčům. Velká zima, těžký terén, špatně se na tom kombinuje," uvedl bývalý reprezentant, podle kterého by bylo možná řešení posunout začátek jarní soutěže a zavést některá vložená kola uprostřed týdne.

Někdejšího reprezentanta po utkání nemrzel pouze výsledek, ale i velký počet zraněných hráčů. Kromě dnešních Vondráška s Kučerou jsou mimo hru i záložníci Robert Jukl s Danielem Trubačem, kteří tvoří s Kučerou kompletní obvyklou středovou řadu "Sklářů". Za týden proti Baníku Ostrava navíc nemůže kvůli čtyřem žlutým kartám hrát ofenzivní opora Abdallah Gning.

"Když nám vypadnou ze sestavy tři záložníci, tak je to na naší hře znát. Je to i o šířce kádru, Bohemka mohla prostřídat a změnit ráz zápasu. Ale nechci se na to vymlouvat," dodal Jarošík, jehož tým je na 12. místě.