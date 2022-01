Trenéři hokejových reprezentací oznámí nominaci mužů a žen na ZOH

Ilustrační foto - Trénink české hokejové reprezentace před turnajem Channel One Cup, 14. prosince 2021 v Praze. Trenér Filip Pešán.

Ilustrační foto - Trénink české hokejové reprezentace před turnajem Channel One Cup, 14. prosince 2021 v Praze. Trenér Filip Pešán. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd a trenér Filip Pešán dnes oznámí nominaci na olympijské hry v Pekingu. Složení týmu pro turnaj pod pěti kruhy zveřejní také Tomáš Pacina, kouč českých hokejistek, jež si odbudou olympijskou premiéru.

Vedení mužské reprezentace musí podruhé za sebou sestavovat tým bez hráčů NHL, kteří se nezúčastnili už minulých her v Pchjongčchangu. Kvůli skluzu způsobenému šířením koronaviru elitní zámořská soutěž hokejisty na olympiádu nepustí a původně plánovanou přestávku využije k dohrání odložených zápasů.

"Pro olympiádu a pro hokej by byl turnaj s účastí hráčů NHL událostí. Od začátku sezony jsme nicméně museli pracovat i s variantou, že do Pekingu nepojedou," uvedl Pešán, který nyní nemůže počítat například s pomocí Jakuba Voráčka, Davida Pastrňáka, Tomáše Hertla, Ondřeje Paláta nebo Petra Mrázka. "V každém případě věřím, že i z hráčů evropských klubů sestavíme výborné mužstvo a v Pekingu se s ním popereme o co nejlepší výsledek," řekl generální manažer Nedvěd.