Trenéři hokejové dvacítky tají jméno brankáře pro zápas se Švédy

Ilustrační foto - Sraz české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci, 16. prosince 2019 ve Frýdku-Místku. Brankář Lukáš Dostál. ČTK/Pryček Vladimír

Ostrava - Trenéři české hokejové reprezentace do 20 let se rozhodli nezveřejňovat jméno brankáře, který nastoupí v dnešním večerním čtvrtfinále na mistrovství světa v Ostravě proti Švédsku. Připraveni jsou Lukáš Dostál, Lukáš Pařík i Nick Malík a dá se tak předpokládat, že se do sestavy vrátí uzdravená jednička Dostál.

"Brankáře už máme vybraného, ale sestavu oficiálně řekneme až těsně před zápasem," řekl asistent trenéra Aleš Krátoška.

Plánovanou jedničkou českého týmu na šampionátu byl Dostál, který tým dovedl i k zatím jedinému vítězství proti Rusku. V průběhu turnaje však onemocněl a proti USA s Kanadě chytal Pařík, jenž se v posledním utkání základní části zranil a do hry musel i Malík. Všichni tři gólmani bez problémů absolvovali středeční dobrovolný trénink i dnešní dopolední rozbruslení.

Připraven nastoupit je i útočník Jan Šír, který ze zdravotních důvodů také vynechal poslední dva zápasy. Češi si také oddechli, že dodatečný trest za faul proti Kanadě nedostal Otakar Šik. "Jsme hrozně rádi, že Honza může nastoupit," uvedl Krátoška. Hlavní kouč Václav Varaďa tak bude mít k dispozici opět čtyři kompletní útoky.

Velkým favoritem čtvrtfinále jsou Švédové, kteří ovládli bez porážky skupinu A hranou v Třinci. "Kvalita jejich týmu je velká, což ve skupině předvedli. Klukům jsme ušili informace přímo na dnešní zápas a uděláme všechno pro to, abychom utkání zvládli," řekl Krátoška.

Utkání v Ostravar začne ve 20:00.