Trenéři hokejové dvacítky tají jméno brankáře pro zápas se Švédy

Ilustrační foto - Sraz české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci, 16. prosince 2019 ve Frýdku-Místku. Brankář Lukáš Dostál. ČTK/Pryček Vladimír

Ostrava - Trenéři české hokejové reprezentace do 20 let se rozhodli nezveřejňovat jméno brankáře, který nastoupí v dnešním večerním čtvrtfinále na mistrovství světa v Ostravě proti Švédsku. Připraveni jsou Lukáš Dostál, Lukáš Pařík i Nick Malík a dá se tak předpokládat, že se do sestavy vrátí uzdravená jednička Dostál.

"Brankáře už máme vybraného, ale sestavu oficiálně řekneme až těsně před zápasem," řekl asistent trenéra Aleš Krátoška.

Plánovanou jedničkou českého týmu na šampionátu byl Dostál, který tým dovedl i k zatím jedinému vítězství proti Rusku. V průběhu turnaje však onemocněl a proti USA s Kanadě chytal Pařík, jenž se v posledním utkání základní části zranil a do hry musel i Malík. Všichni tři gólmani bez problémů absolvovali středeční dobrovolný trénink i dnešní dopolední rozbruslení.

Připraven nastoupit je i útočník Jan Šír, který ze zdravotních důvodů také vynechal poslední dva zápasy. Češi si také oddechli, že dodatečný trest za faul proti Kanadě nedostal Otakar Šik. "Jsme hrozně rádi, že Honza může nastoupit," uvedl Krátoška. Hlavní kouč Václav Varaďa tak bude mít k dispozici opět čtyři kompletní útoky.

Velkým favoritem čtvrtfinále jsou Švédové, kteří ovládli bez porážky skupinu A hranou v Třinci. "Kvalita jejich týmu je velká, což ve skupině předvedli. Klukům jsme ušili informace přímo na dnešní zápas a uděláme všechno pro to, abychom utkání zvládli," řekl Krátoška.

Utkání v Ostravar začne ve 20:00.

Myšáka čeká další čtvrtfinále MS se Švédy a věří ve výhru

Druhé čtvrtfinálové utkání na mistrovství světa proti Švédsku čeká během necelého roku útočníka Jana Myšáka. Loni v dubnu byl členem českého týmu do 18 let, který se Seveřany prohrál 2:4, dnes jej čeká podobný boj v kategorii do 20 let. A sedmnáctiletý hokejista věří, že tentokrát se bude radovat z postupu se spoluhráči on.

"Zrovna včera jsem si na to vzpomněl, že nechci, aby se to opakovalo. Bude to ale jiný zápas, jsou tady jiní hráči," řekl Myšák novinářům po dnešním dopoledním rozbruslení.

Myšák ale není jediným pamětníkem loňského souboje. Na české straně se v Örnsköldsviku představili i brankář Lukáš Pařík, obránci Radek Kučeřík, Šimon Kubíček, Martin Haš a útočníci Adam Raška s Michalem Teplým. A podobné je to i ve švédské sestavě, na osmnáctkách startovala například osmička loňského draftu NHL Philip Broberg nebo Tobias Björnfot, který má na kontě už tři starty v NHL za Los Angeles.

"Loni měli dobré přesilovky, dali nám z nich dva góly," vzpomínal Myšák na duel na šampionátu osmnáctek, který Švédové v domácím prostředí ovládli. "Neměli bychom na to ale vzpomínat. Lepší je soustředit na tento den a odvést maximum. Už od rána jsme všichni natěšení. Bude to velký zápas," řekl útočník Litvínova.

Nejmladší hráč českého výběru si na MS zatím připsal gól a asistenci. "Osobně se cítím dobře už od prvního zápasu, který jsme vyhráli, což bylo super nastartování," uvedl Myšák. Dobře ví, že klíčové bude, aby Češi nebyli vylučováni. "Na to si určitě musíme dát pozor. Švédové mají i tady velmi dobré přesilovky," řekl.

Češi věří, že jim pomůže podpora fanoušků, kterou v Ostravě mají. "To je asi něco, co jsem nezažil. V Litvínově je skvělá atmosféra, ale tady je to o něco dále. I když jdeme po ulici, tak nás lidi poznávají, drží nám palce a za to jsem rádi. Jejich podpora nám pomáhá," uvedl Myšák.