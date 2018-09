Nyon (Švýcarsko) - Přední fotbaloví trenéři požádali evropskou fotbalovou unii UEFA, aby zrevidovala pravidlo o výhodě vstřelených branek na hřištích soupeřů. Nelíbí se jim, že v případě, že v pohárovém dvojutkání vstřelí oba týmy stejně gólů, postoupí ten, který dal více branek venku. Na společném semináři rovněž vyslovili přání, aby přestupní termín končil ve všech hlavních ligách stejně.

"Trenéři si myslí, že skórovat venku už není tak těžké, jako tomu bylo v minulosti," řekl generální sekretář UEFA Giorgio Marchetti po semináři v Nyonu. "Chtějí, abychom se na to pravidlo podívali, a to také uděláme," dodal.

Pravidlo se využívá od roku 1965, kdy bylo prvně zavedeno v Poháru vítězů pohárů. Tehdy šlo o alternativu za los nebo za hraní dalšího zápasu na neutrální půdě. Podle názoru trenérů je však nyní pravidlo kontraproduktivní, jelikož nabádá hostující týmy útočit a domácí celky důsledněji bránit.

V otázce přestupových oken by se měl následovat příklad Anglie a Itálie, které ukončují přestupní období před startem sezony, zatímco Německo, Francie a Španělsko mají termín otevřený do konce srpna. "Trenéři jsou názoru, že by se mělo přestupní okno sjednotit, a to tak, aby končilo před startem sezony," dodal Marchetti.

Semináře se zúčastnili kouč Manchesteru United Jose Mourinho, Unai Emery z Arsenalu, jeho předchůdce Arséne Wenger, trenér Juventusu Massimiliano Allegri, Julen Lopetegui z Realu Madrid, Carlo Ancelotti z Neapole, Thomas Tuchel z PSG, Diego Simeone (Atlético Madrid), Rafael Benítez (Newcastle), Sérgio Conceicao (Porto), Paulo Fonseca (Šachtar Doněck), Rudi Garcia (Marseille) a Senol Güness (Besiktas).