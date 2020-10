Trenéři Brna a Budějovic nevěří, že se extraliga za 14 dní obnoví

Brno - Jen dvě utkání stihla odehrát brněnská Kometa v extralize poté, co jí skončila karanténa, a před tím, než se zase soutěž přeruší. V plánu je zatím přestávka o délce čtrnácti dnů, ale v opětovné zahájení extraligy po této době nevěřil po dohrávce 3. kola trenér domácích Kamil Pokorný, ale ani kouč dnešního soupeře Brna Václav Prospal z Českých Budějovic.

Oba dva se na tom shodli na tiskové konferenci v liduprázdné DRFG areně. "Nevěřím, že pauza bude trvat jen čtrnáct dní, podívejte se, kdo tato rozhodnutí dělá! Když už hrajeme bez lidí, tak proč nemůžeme pokračovat dál, když celá extraliga je promořená. To nedává žádný smysl," kroutil hlavou trenér Jihočechů.

V podobném duchu pokračoval dál. "Těžko já sám na tom něco změním. Není to příjemné pro nikoho, ani pro nás trenéry a ani pro hráče, sezona je bohužel rozháraná, je to rozkouskované, nemá to hlavu ani patu... Trénujete, jste v karanténě, pak se soutěž přeruší," vypočítával Prospal změny, které se bez výhrad týkají všech týmů.

Jihočeského trenéra mrzel vedle jiného pohled na prázdné brněnské ochozy. "Hrajeme na nádherném zimáku, kam chodí vždy skoro osm tisíc lidí, my se sem po sedmi letech dostaneme a není tu nikdo. To je strašný," povzdechl si Prospal.

Stejně negativní názor na případné obnovení soutěže měl i Pokorný. "Ta rozhodnutí jsou divná, nechápu to. Musel bych být sprostý, abych to komentoval," zamkl si pusu v odpovědi na tuto otázku. Pokračoval ale s pohledem na prázdné tribuny: "Bez lidí je to šílený. Za stavu 2:3 by nás tady hnali do ofenzívy, v prodloužení by nás tak vyhecovali, že by třeba ani nedošlo na nájezdy," vystihl, jak moc Brnu chybí "sedmý" hráč.

Podobného názoru byli i brankáři obou celků. "Nejsem ten pravý, abych se k tomu vyjadřoval. Ale napřed se mluví o tisícovce diváků, pak je to bez nich a nakonec se nehraje vůbec," divil se gólman Brna Lukáš Klimeš. "Bylo to tady šíleně smutné," připustila jednička Motoru Marek Čiliak, který pamatuje jako bývalý brněnský brankář skvělou atmosféru, kterou je zdejší publikum pověstné.

Co bude dál? "To nikdo neví," ulevil si Čiliak. Trenéři mohli pouze přikývnout. "V pondělí mají hráči volno, sejdeme se my trenéři. A hráči dostanou informace, co a jak bude dál. Teď to nepovím, chceme, aby to věděli hráči jako první," zakončil Pokorný. "Já jsem na tom stejně," opáčil na rozloučenou Prospal.