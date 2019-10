Trenéra Vítkovic Petra naštvala benevolence rozhodčích

Mladá Boleslav - Volný průchod emocím dal po utkání hokejistů Mladé Boleslavi s Vítkovicemi trenér poraženého hostujícího celku Jakub Petr. Pětačtyřicetiletého kouče, který je zároveň i generálním manažerem Ostravanů, naštvala situace z 25. minuty, kdy gólman Jan Růžička při oslabení domácích za stavu 2:1 pro hosty vykopl branku ze svého postavení. Petr se domníval, že úmyslně, sudí ale nevylučovali.

"Dnes je to těžké hodnocení. Mám to v sobě... První třetina mě nadchla a byl jsem na to mužstvo strašně pyšný. Bylo skóre, jaké bylo, my jsme šli do zápasu s tím, abychom tady zanechali nějaký dojem, a to bez ohledu na to, jestli vyhrajeme, nebo prohrajeme. Ať máme zpět reputaci, kterou jsme ztratili v těch dvou zápasech," ohlédl se Petr za utkáním na tiskové konferenci.

Podivoval se, proč nedostal jeho tým možnost hrát v úvodní pětiminutovce druhé třetiny dvojnásobnou přesilovku. "Jsou to takové ty malé věci, které pak dělají rozdíl," prohlásil Petr o situaci, kdy hosté dohrávali dlouhou početní výhodu po faulu Lukáše Žejdla na Ondřeje Romana a Růžička vychýlil brankovou konstrukci.

"Bylo tam zranění klíčového hráče do přesilovky... Pak hrajete pět na čtyři a přijde ta situace s brankou. Byla to situace na zakončení do prázdné brány a mohli jsme hrát pět na tři. To vše při vedení 2:1. Nevím, jestli bychom to využili, to netuším. Je to malá věc a já neříkám, že bychom ten zápas vyhráli, ale tohle mě štve," nezastíral Petr.

"Nemám peníze, takže nechci okrádat své děti Natálku a Domina, ale když jsem tu měl (brankáře) Bartošáka, tak za ty tři roky dostal trest právě za tohle čtyři- až šestkrát, nevím přesně. Předminule to samé Svoboda v Plzni. Nechci tím ale vůbec snižovat Mladou Boleslav, kde mám spoustu kamarádů a moc to mužstvo uznávám, to chraň bůh," ujistil Petr.

Příčinu porážky viděl jinde. "Prohráli jsme proto, že kreativní centr dvakrát nepohlídal předbrankový prostor. Nemáme body, jsem nas...ý, ale jsem s ním v pohodě, protože to je jeho vývoj. On je strašně dobře dopředu, ale udělá chybu dozadu. Já tam ale kvůli tomu nerozkopu koš, to bych rozkopal, kdyby to udělal třicetiletý borec," řekl Petr k zaváhání jednadvacetiletého Šimona Stránského před vítězným gólem Jakuba Klepiše na začátku 53. minuty.