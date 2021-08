Trenéra Bohemians Klusáčka zarazilo, že Pelta byl v poločase v kabině sudích

Jablonec nad Nisou - Trenér fotbalistů Bohemians 1905 Luděk Klusáček se pozastavil nad tím, že v poločase dnešního utkání 3. kola první ligy v Jablonci byl majitel domácího klubu Miroslav Pelta v kabině rozhodčích. Podle Severočechů se jejich šéf šel sudím omluvit za přehnaně podrážděné chování kouče Petra Rady. Klusáčkovi se nepozdávaly ani dvě penalty, každá na jedné straně, které sudí Tomáš Klíma nařídil až po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situací ze záznamu.

"Zaráží mě, že v poločase je majitel klubu v kabině rozhodčích," řekl Klusáček v rozhovoru pro O2 TV. "Myslím tím pana Peltu. Jak to vím? Potkali jsme ho tam, přímo jsme na něj narazili," dodal kouč Pražanů na on-line tiskové konferenci.

Jablonečtí po poločase prohrávali 0:1, v druhé půli skóre otočili, ale ve čtvrté minutě nastavení vyrovnal z penalty Jan Kovařík na konečných 2:2. "Ta poznámka je trefná. Že jsem řekl, že pan Pelta byl v poločase v kabině rozhodčích, není kritika rozhodčích nebo nějakého posuzování. Je to ale věc, kterou nechápu, jak je to možné," řekl Klusáček.

"Vám to přijde normální? Cítím to jako problém. Není to jen o panu Peltovi. Narážíme na věci, které nejsou dobře a fotbal tím trpí. Je to nešvar celého českého fotbalu," doplnil čtyřiapadesátiletý bývalý hráč Slavie či Liberce.

Podle Jabloneckých rozhodně Pelta v kabině rozhodčích nevytvářel na sudí tlak. "Majitel klubu se šel k rozhodčím omluvit za přehnaně podrážděné chování trenéra Petra Rady, následně jej šel také usměrnit do domácí kabiny," uvedl jablonecký tiskový mluvčí Martin Bergman.

Radu Klusáčkova poznámka naštvala a o Peltově návštěvě v kabině sudích nic nevěděl. "Já? Mě tohle nezajímá. Klusáček se stará o věci, do kterých mu nic není. Mně tohle nepodsouvejte, nikdy. Jestli mě znáte, tak se mě na tohle neptejte. Mě tohle nezajímá, zákulisí mě nezajímá. Tohle mi nikdy neříkejte. Ještě mi řekněte, že bych ho tam poslal. To si snad ze mě děláte srandu," řekl Rada zvýšený hlasem.

"Já se starám o mančaft, o nic jiného. Jsem trenér. Podívejte se na video před penaltou proti nám, že byl obrácený aut, že jsme ho měli házet my. Za celý můj život mě netahejte do nějakých spekulací. Jak to ode mě můžete chtít slyšet? Hergot, už mě to štve," dodal jablonecký trenér.

Klusáčkovi se nepozdávaly penalty, které sudí Klíma nařídil až po zásahu videorozhodčího Ondřeje Berky. Nejprve za stavu 0:1 zahrávali pokutový kop po souboji brankáře Huga Jana Bačkovského s Václavem Pilařem domácí, v nastavení pak při skóre 2:1 hosté za zákrok Tomáše Hübschmana.

"Před sezonou nám všichni říkali, že VAR (videorozhodčí) má vstupovat do zápasů v případě jasných pochybení. Nevím, jestli to byly tyhle případy. Je to na posouzení rozhodčími, mně se to nezdálo. Pak to úplně otočí zápas. Druhou situaci jsem ještě neviděl, ale předpokládám, že to byl nějaký podobný zákrok jako od nás," řekl Klusáček.

"Tohle nevidím jako jasné pochybení. V poli začínáme pouštět zákroky, což je dobře. Je to nějaký evropský trend. Ale za takovéhle lehké kontakty penalty? To pak budou v každém zápase. Od toho jsme chtěli jít pryč, myslím, že to takhle zamýšlí i komise rozhodčích," dodal.