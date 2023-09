Trenér Záhřebu: Prohra se Spartou je rozhodně jednou z nejtěžších v mé kariéře

Praha - Trenér fotbalistů Dinama Záhřeb Sergej Jakirovič na tiskové konferenci přiznal, že porážka 1:4 se Spartou ve venkovní odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy je jednou z nejtěžších v jeho kariéře. Obhájce chorvatského titulu se kvůli nečekaně vysoké prohře "propadl" do Evropské konferenční ligy, přestože první utkání doma vyhrál 3:1. Podle Jakiroviče byl úvodní gól Pražanů ve druhé minutě tím nejhorším, co se jeho týmu mohlo v odvetě stát.

"Blahopřeji Spartě k vítězství a postupu do Evropské ligy. V první půli byli opravdu lepší. Nevím, proč jsme tak špatně reagovali. Stalo se nám to nejhorší, inkasovali jsme brzký gól, který dal domácímu týmu křídla, i díky podpoře diváků," řekl šestačtyřicetiletý Bosňan, který přišel k mužstvu minulé pondělí po nezvládnuté kvalifikaci Ligy mistrů s AEK Atény a odvolání trenéra Igora Biščana.

"Rozhodně je to jedna z nejtěžších porážek v mé kariéře. Zažil jsem těžší prohry, ale ne v takovém důležitém utkání. Chtěli jsme postoupit do Evropské ligy, zejména po výsledku z prvního utkání. Program je hodně nabitý, je to unavující, ale měli jsme dost času na odpočinek a regeneraci. Pořád mi vrtá hlavou, proč jsme byli v prvním poločase tak nevýrazní. Stáli jsme daleko od jejich hráčů, naše řady nebyly kompaktní," uvedl bývalý kouč Mariboru nebo Rijeky.

O poločase se nepříznivý vývoj snažil zvrátit. "Po dvou střídáních jsme začali být rychlejší, zejména díky Robertu Ljubičičovi uprostřed. Víc jsme do nich pronikali díky Martinu Baturinovi na křídle. Mrzí mě, že Ljubičič za stavu 0:2 neproměnil svou šanci. Nejhorší na tom je, že hned potom jsme inkasovali třetí gól. Našli jsme sílu, snížili jsme a po většinu druhé půle jsme měli kontrolu nad držením míče a také ve vytváření šancí, které jsme bohužel nevyužili," prohlásil někdejší hráč Trnavy, NK Záhřeb nebo CSKA Sofia.

Duel za stavu 3:1 pro domácí směřoval do prodloužení, ale sparťanský útočník Victor Olatunji v 87. minutě vstřelil čtvrtý gól, kterým posunul Letenské do hlavní fáze Evropské ligy. "Není mi jasné, jak jsme inkasovali čtvrtý gól. Nemyslím si, že by to byla otázka kondičky, protože jinak bychom odpadli daleko dřív. Myslím si, že jsme Spartu dostali pod větší tlak. Spíš bych řekl, že to je psychologického rázu, i když pro to nevidím důvod vzhledem k tomu, že jsme poslední dva zápasy vyhráli. Je to na hlubší analýzu. Musíme rychle přepnout na ligu, tohle už vrátit nejde," konstatoval Jakirovič.