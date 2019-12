Trenér Vrba změnil český fotbal, ocenil kouč Slavie Trpišovský

Praha - Slávistický trenér Jindřich Trpišovský po posledním utkání podzimní části sezony vyzdvihl Pavla Vrbu, který s největší pravděpodobností skončí na lavičce Plzně. Bývalý reprezentační kouč podle něj ofenzivním pojetím změnil pohled na český fotbal a byl pro něj velkou inspirací.

"Ještě to nebylo oficiálně řečeno, pořád čekám, jestli to bude pravda. Určitě se mu chystám zavolat nebo napsat. Je to muž, který před časem hodně změnil uvažování nad českým fotbalem," řekl na tiskové konferenci po výhře 4:1 nad Českými Budějovicemi v posledním kole ligového podzimu Trpišovský.

Vrba má podle něj obrovský podíl na tom, že se česká liga hraje ofenzivněji než dříve. "V době, kdy on začal hrát ten svůj fotbal, tak 97 až 98 procent českých klubů hrálo v nízkém bloku s devíti, s deseti hráči za míčem. Udělali jsme z fotbalu takovou zónu u velkého vápna a on v té době sám od sebe tohle uvažování změnil. Před časem změnil český fotbal," ocenil Trpišovský.

Vrba podle něj patří k největším českým trenérům posledních desetiletí. "Když končil Karel Brückner u reprezentace, četl jsem, že jak dobrý byl, se zjistí až v době, kdy ho mít nebudeme. To se ukázalo, většinou se práce hráčů a trenérů docení časem," uvedl Trpišovský.

"Vrba je trenér, který český tým dovedl několikrát do Ligy mistrů. Stvořil z týmu, který byl v půlce tabulky, velice silný tým. Dovedl národní mužstvo na Euro a byl na zahraničním angažmá. To dokázalo strašně málo českých trenérů, hlavně tou ofenzivní cestou. Pro mě je to trenérská ikona posledních generací. Jestli je pravda, že zamíří tam, kam se psalo (Ludogorec Razgrad), přeju mu hodně štěstí. Byl pro mě velkou inspirací a pokud není náš přímý soupeř, vždy mu budu přát to nejlepší," dodal Trpišovský.