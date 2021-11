Trenér Vrba věří, že Sparta svede s Lyonem další atraktivní souboj

Lyon - Trenér sparťanských fotbalistů Pavel Vrba věří, že jeho svěřenci ve čtvrtečním duelu 4. kola Evropské ligy na hřišti Lyonu navážou na atraktivní domácí výkon před dvěma týdny, kdy se stejným soupeřem prohráli těsně 3:4. Je mu ale jasné, že jejich soupeř, který dosud neztratil ve skupině A ani bod, je favoritem a Pražany klíčové boje o postup mohou čekat ještě později.

"Určitě si to budeme chtít s Lyonem zase rozdat a uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti. Zároveň si ale myslím, že směrem k postupu budou rozhodující poslední dva zápasy ve Skotsku a doma s Bröndby," řekl Vrba na předzápasové tiskové konferenci.

Sparta v prvním utkání Lyon zpočátku zaskočila a vedla 2:0. Olympique však čtyřmi góly duel otočil a Pražané už stihli v závěru jen korigovat. "Zápas jsme velice dobře rozehráli, ale kvalita Lyonu je velká. Rozdali jsme si to a Lyon nás v některých fázích potrestal. Možná to bylo i proto, že jsme chtěli hrát pro fanoušky atraktivní fotbal. To se sice povedlo, ale bohužel jsme neuhráli výsledek, jaký bychom si přáli," uvedl sparťanský kouč.

Podobně silný výkon očekává od Lyonu i nyní. Olympique dosud v této sezoně neprohrál napříč všemi soutěžemi ani jeden z dosavadních osmi domácích duelů a může si již v EL zajistit postup. "Všichni víme, že francouzská mužstva, která hrají v pohárech, jsou silná a budou chtít v domácím prostředí ukázat, co v nich je. Víme, jaké má Lyon výsledky a očekáváme, že bude doma ještě silnější než v Praze," řekl Vrba.

Sparta již v této sezoně hrála s dalším účastníkem francouzské ligy Monakem, s nímž vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů. Vrba však oba týmy srovnávat nechtěl. "Bral bych spíše francouzskou ligu jako celek. V úterý Lille porazilo Sevillu a je vidět, že francouzská liga šla strašně nahoru. Špičková mužstva jsou na úrovni těch top v Evropě a my se potkáme s mužstvem, které patří k topce. Sám jsem zvědavý, jak si s tím poradí," prohlásil zkušený kouč.

Sparta v pěti pohárových zápasech Lyon neporazila a čtyřikrát mu podlehla. Proti francouzským celkům v pohárech sedmkrát za sebou nezvítězila. Vrba však utkání také bere jako velkou zkušenost pro hráče. "Přiznám se, že když jsem se podíval na soupisku Lyonu a to jakými kluby jejich hráči prošli, tak je to nesrovnatelné. Máme spoustu mladých hráčů, kteří začínají hrát velký fotbal a učíme se. Pro nás všechny je důležité tuhle konfrontaci mít. Sparta chce najet na vlnu, kdy se hrály pravidelně skupiny evropských pohárů a čím častěji se bude s takovými týmy potkávat, tím to bude pro tým a fanoušky lepší," mínil Vrba.

Jeho tým se musí vypořádat s únavou po cestování z minulých dní. Po pohárovém duelu v Teplicích a ligovém utkání v Ostravě půjde o třetí zápas Sparty na hřišti soupeře v osmi dnech. "Je to náročné, ale zažil jsem i horší termíny. Jsme rádi, že hrajeme evropské poháry a můžeme hrát tolik zápasů s tak kvalitními týmy, se kterými se potkáváme," dodal Vrba, který by mohl od začátku zápasu počítat i s Ladislavem Krejčím mladším.