Trenér Vrba chtěl původně s prodloužením smlouvy ve Spartě počkat

Praha - Trenér Pavel Vrba prodloužil v pondělí s fotbalovou Spartou smlouvu do konce června příštího roku, i když původně s tím chtěl počkat, až začne jarní část sezony. Podstatný pro něj zůstává úspěch s pražským klubem. Letenský celek se ve druhé polovině ročníku představí ve třech soutěžích, proto Vrba hodlá rotovat více hráčů, s čímž začne už na soustředění ve Španělsku.

Vrba při loňském příchodu do Sparty zkraje února uzavřel kontrakt na rok a půl. Nyní se dohodl na prodloužení spolupráce. "Jsem rád, že mi to (prodloužení smlouvy) nabídli. Dokonce jsem chtěl ještě chvíli počkat, až uvidíme, jak se rozjede soutěž. Sparta se rozhodla tak, že to uzavřela půl roku dopředu. Domluvili jsme se a to je vše," řekl Vrba novinářům po prvním přípravném zápase, v němž jeho tým porazil v tréninkovém centru na Strahově druholigovou Chrudim 5:0.

"Pro mě je to spíš závazek než jistota. Přišel jsem do Sparty s tím, že chci být úspěšný. To je pro mě podstatné a ne to, jestli se někdo domlouvá dva měsíce nebo půl roku dopředu. Chci uhrát dobrý výsledek a chci, aby hlavně fanoušci a majitelé byli spokojení. Pak budeme spokojení my, hráči a všichni kolem," uvedl osmapadesátiletý rodák z Přerova, jehož svěřenci jsou po podzimní části první ligy třetí s tříbodovým odstupem na vedoucí Slavii.

Letenské čeká v únoru kromě vstupu do jarní části nejvyšší soutěže i čtvrtfinále domácího poháru na hřišti městského rivala Slavie a úvodní vyřazovací kolo Evropské konferenční ligy proti Partizanu Bělehrad. Tuto neděli odcestují na soustředění do Španělska.

"Sparta má ambice ve všech třech soutěžích. Tím, že máme takový těžký start, určitě musíme počítat s tím, že na začátku bude zapojeno víc hráčů. Hráči se budou ve Španělsku více rotovat, protože to tak bude i na začátku jara. Chceme mít připravený větší počet hráčů, abychom jarní část začali co nejlépe," prohlásil Vrba.

"Chceme uspět, a proto bude dobré, abychom měli rozehráno víc hráčů než v minulosti, kdy jste hráli jednu soutěž a v závěru přípravy se soustředili třeba jenom na třináct čtrnáct hráčů. Bude to jinačí než v minulosti," konstatoval bývalý kouč české reprezentace, Plzně, Žiliny, Machačkaly a Ludogorce Razgrad.

Sparťané načali minulý týden zimní přípravu i se čtyřmi mladíky z druholigového B-týmu. Do "áčka" se posunuli obránce Martin Suchomel, záložník Matěj Ryneš a útočníci Vojtěch Patrák a Václav Sejk, kteří nastoupili i proti Chrudimi. Všem je od 19 do 21 let.

"Chtěli jsme jim dát příležitost, protože si myslíme, že béčko má kvalitní mužstvo a hodně talentovaných hráčů. Proto dostali v tomto bloku prostor. Myslím si, že je to správně. Taky hodně záleží na zdravotním stavu dvou hráčů (Caspera Höjera a Lukáše Juliše), kteří nejsou úplně fit. Je možné, že některý mladý hráč s námi odjede (do Španělska). Nebudu to ale slibovat. Uvidíme těsně před odjezdem," prohlásil Vrba.