Trenér Veselý prodloužil s fotbalisty Bohemians smlouvu do roku 2026

Praha - Trenér Jaroslav Veselý prodloužil s fotbalisty pražských Bohemians 1905 smlouvu o další dvě sezony do roku 2026. Původní kontrakt mu měl vypršet za rok. "Klokani" o tom informovali na tiskové konferenci. Pětačtyřicetiletý kouč vede vršovický celek od loňského března.

Bývalý kouč druholigové Chrudimi tehdy povýšil z pozice asistenta po konci Luďka Klusáčka. S Bohemians udržel prvoligovou příslušnost v baráži s Opavou a následně s klubem podepsal nový dvouletý kontrakt.

V minulé sezoně Pražané postoupili do semifinále domácího poháru a v lize nečekaně obsadili čtvrté místo, díky němuž si zajistili první účast v evropských pohárech po 36 letech. Příští čtvrtek "Klokani" rozehrají 2. předkolo Evropské konferenční ligy s norským týmem Bodö/Glimt.

"Musím zpětně poděkovat Bohemce za šanci, kterou mi tu dala. Vůbec jsem neváhal, prodloužili jsme hned po skončení (minulé) sezony, akorát to říkáme teď. Je to vyjádření naší důvěry navzájem. Spolupráce s (sportovním ředitelem) Mírou (Držmíškem), (předsedou představenstva) Dariuszem (Jakubowiczem) a (ředitelem klubu) Darekem (Jakubowiczem) je na skvělé úrovni za celou dobu, co jsem tady, a to jsme si prožili své," řekl Veselý.

"Prošli jsme si krizovými momenty, zejména v úvodu. Nikdy mezi námi nenastal zásadní spor, vždycky jsme se na všem dokázali skvěle dohodnout. Pro mě jsou takové věci víc než finance nebo aktuální profit. Ani jedna strana nespekulovala. Dohodli jsme se s Mírou snad během hodiny," uvedl pětačtyřicetiletý trenér.

Doufá, že ani jedna strana nebude podpisu litovat. "Nejlepší by bylo, kdybychom dokázali smlouvu naplnit do konce. To by byla největší odměna pro mě i klub, že to bylo správné rozhodnutí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Vím, jaká je životnost českého trenéra. Každá smlouva může mít konec. Snad případný konec této smlouvy bude veselý a ne smutný," prohlásil s úsměvem Veselý, jehož svěřenci vstoupí do nové ligové sezony v sobotu v Pardubicích.