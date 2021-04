Trenér Varaďa měl dvojnásobný důvod k oslavě, titul získal v den svých narozenin

Třinec - Nejlepší možný narozeninový dárek od svého týmu dostal dnes čerstvě pětačtyřicetiletý kouč Třince Václav Varaďa. Bývalý vynikající útočník oslavil s Oceláři již třetí titul a druhý z pozice šéfa střídačky v roli hlavního trenéra. Ocenil, jak si jeho svěřenci šli hned od úvodního buly pátého zápasu finálové série proti Liberci za svým.

Mistr světa z let 2000 a 2005 Varaďa měl po dnešku velký důvod k oslavě. "Titul na narozeniny? To je neskutečný. Vzpomínali jsme na to, jak Ondra Kovařčík dva roky zpátky rovněž přesně 26. dubna vystřelil výhru v Liberci v pátém utkání a zařídil tak vedení 3:2. Vychází to tak, ale samozřejmě to nemůže mít věčného trvání. Je to sport. Ale věřím, že vždy uděláme maximum, abychom více vítězili než prohrávali," řekl Varaďa v on-line rozhovoru s novináři.

Pro tým měl jen slova chvály. "V dnešním utkání jsme si za tím šli. Ten výkon byl velmi dobrý. Myslím, že na Liberci bylo určitě vidět, že jim chybí klíčoví hráči, kteří by třeba udělali nějaký rozdíl ve hře a pomohli jim třeba vstřelit gól. Chtěl bych poděkovat libereckým hráčům za dobrou sérii, také je pochválit a pogratulovat jim ke druhému místu," vzkázal Varaďa.

"Musím ale vyzdvihnout náš tým, který si od prvních minut za tímhle vítězstvím, jímž rozbil finálovou sérii, šel. Z pohledu vývoje celého finále myslím, že dost možná rozhodujícím okamžikem pro sérii byl vítězný gól, který dal ve čtvrtém utkání v prodloužení Matěj Stránský. Sehrálo to velkou roli," připomněl Varaďa výhru 1:0 pod Ještědem.

S Třincem dosáhl na třetí titul, po tom z roku 2011, k němuž významně přispěl ještě jako hráč, slavil podruhé v roli hlavního kouče. "Byla to hrozná euforie. Už hned po těch vstřelených brankách tam ty emoce vyběhly, ale snažil jsem se sám sebe krotit. Když dělá trenér moc velký humbuk, přenáší se to pak i na hráče. A ještě nebylo hotovo. Ale kluci si trpělivě počkali na své příležitosti," ocenil Varaďa.

Připomněl, že za možností slavit titul a zvedat nad hlavu pohár je spousta dřiny. "Celou sezonu jsme dokazovali, že hrajeme dobrý hokej. Vyhýbala se nám vážnější zranění, a i když jsme si koncem základní části prošli tou obrovskou tragédií s Petrem Vránou, tak myslím, že on byl tím faktorem, který dopomohl k tomuto titulu. Vrátil se ve skvělé formě a dodal klukům jistotu, přestože to neměl jednoduché. A nebude to mít jednoduché ani v dalších měsících, které budou přicházet," uvedl Varaďa.

"Kdyby se trápil a my na něm viděli, že to nejde, bylo by to možná kontraproduktivní, ale Petr hrál skvěle. Pomohl všem hráčům a tahal je, hlavně tomu prvnímu útoku pomohl neskutečně. Ostatním dodával sebedůvěru," řekl uznale Varaďa na adresu kapitána Ocelářů, jenž se vrátil do sestavy navzdory tragickému úmrtí manželky.

Tým má z jeho pohledu velkou vnitřní sílu. "Dostali jsme sem hráče, kteří tahají jako jeden muž. Charakterově jsou na tom velmi dobře a věřím, tomu, že jsem klukům ukázal cestu, jak se neustále zlepšovat. I když se třeba něco někde nepodařilo, kluci se přes to dokázali přenést a vrátit se na tu vítěznou stezku," pochvaloval si Varaďa.

Právě to dost možná pomohlo Ocelářům v klíčové sedmé bitvě semifinále proti Mladé Boleslavi. "Bylo to velmi vyrovnané a Boleslav hrála vážně moc dobře. Museli jsme upravit svou taktiku, protože v základní části jsme se proti nim snažili být aktivní a prohráli jsme všechna utkání. Vsadili jsme proto na poctivou defenzivu a byli jsme nepříjemní. Ta série nám vzala hodně sil," přiznal Varaďa.