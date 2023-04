Trenér Trpišovský podepsal novou smlouvu ve Slavii, nad prodloužením neváhal

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský a jeho tři asistenti prodloužili smlouvu s fotbalovou Slavií. Nový tříletý kontrakt podepsal realizační tým Pražanů přímo na hrací ploše stadionu v Edenu po dnešním podvečerním otevřeném tréninku před sobotním ligovým derby na Spartě. Původní smlouva měla trvat do 30. června s následnou dvouletou opcí, kterou obě strany po vzájemné dohodě nevyužily a uzavřely nový kontrakt.

Fotogalerie

Trpišovský přišel do Slavie v polovině sezony 2017/18 a stal se nejúspěšnějším trenérem klubu v samostatné historii. S týmem získal třikrát ligový titul a domácí pohár a velkou stopu zanechal s mužstvem i na evropské scéně. Červenobílí pod jeho vedením podruhé v historii postoupili do skupiny Ligy mistrů a třikrát došli v pohárech až do čtvrtfinále - dvakrát v Evropské lize a jednou v Evropské konferenční lize.

Spolu s Trpišovským podepsali nový kontrakt i asistenti, kteří s ním přišli z Liberce - Zdeněk Houštecký, Jaroslav Köstl a trenér brankářů Štěpán Kolář. Smlouvu prodloužili po otevřeném tréninku přímo na trávníku pod severní tribunou, kde sídlí "kotel" a kde se sešlo pár stovek fanoušků.

"Pro nás to znamená opravdu hodně. Všichni víme, že jsme měli ještě dvouletou opci, která se dala uplatnit, ale nakonec jsme se domluvili na dalších třech letech. Jsem za to moc rád, všichni jsme za to vděční," citoval klubový web Trpišovského.

"Hlavním důvodem je nějaký horizont, který ve Slavii proběhl, probíhá, ještě má proběhnout. Moc nás baví pracovat v tomto prostředí, z naší strany jsme nic jiného neřešili. Domluva byla rychlá, obě strany měly zájem pokračovat. Z toho mám ohromnou radost," doplnil.

Slávisté po nedělní remíze 1:1 v Mladé Boleslavi přišli o vedení v tabulce a po 26 kolech ztrácejí z druhého místa dva body na Spartu, která se dostala do čela poprvé v sezoně. Venku v nejvyšší soutěži červenobílí už čtyřikrát po sobě nezvítězili a během jarní části uhráli oproti letenskému rivalovi o sedm bodů méně.

Vedení klubu ale vyjádřilo Trpišovskému prodloužením smlouvy před derby jednoznačnou důvěru. Realizační tým Slavie se zařadí k nejdéle působícím trenérům u jednoho klubu v historii československého fotbalu.

"Kádr našeho týmu se tradičně výrazně mění. Máme řadu mladých hráčů už u sebe, další jsou po hostováních, plánujeme je všechny postupně zabudovávat. To mě ohromně baví. Když to mám shrnout, něco jsme začali, chceme v tom pokračovat, navázat na stávající práci. Moc se na to těšíme, společně prožíváme úspěšné období," uvedl Trpišovský.

"Doma teď prožíváme skvělé zápasy. Věřím, že brzy narovnáme i kormidlo venkovních utkání, že se v nich zlepšíme. Není to ale jen o momentálních výsledcích, je to o cestě, po které Slavia v posledních letech jde, kam chce směřovat," doplnil Trpišovský.