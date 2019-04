Zlín - Hokejisty extraligového Zlína povede v příští sezoně jako hlavní kouč Antonín Stavjaňa, který nahradí Roberta Svobodu. S vedením Beranů podepsal šestapadesátiletý bývalý obránce dvouletou smlouvu. Realizační tým ale jinak zůstává ve stejném složení. Stavjaňovým asistentem bude Martin Hamrlík, trenérem brankářů pak Richard Hrazdira.

Stavjaňa, který patřil v minulosti k dlouholetým oporám reprezentace a je mistrem světa z let 1985 a 1996, se do českého prostředí vrací po necelých dvou letech. Naposledy zde působil v prvoligových Českých Budějovicích, posléze vedl na Slovensku Nitru, kterou letos dovedl po loňském bronzu ke stříbru. V roce 2016 s ní během prvního působení slavil mistrovský titul.

"Je to přemýšlivý, zkušený trenér s velkou řadou úspěchů, což naposledy dokázal v Nitře. Jeho představa hraní hokeje se příliš neliší od našeho současného pojetí. To znamená velký pohyb, aktivní napadání, nedat soupeři prostor. Každopádně náš současný trend chceme udržet, být aktivní, hrát moderní hokej a posunout se ještě o krůček výše," vysvětlil pro klubový web generální manažer a jednatel PSG Berani Zlín Martin Hosták.

V mateřském Zlíně už ale v minulosti Stavjaňa rovněž působil. Rodák z tehdejšího Gottwaldova právě na zlínské střídačce načal svou trenérskou dráhu poté, co v roce 1998 ukončil ziskem čtvrtého domácího titulu se Vsetínem hráčskou kariéru. Nejprve byl u týmu jako asistent a zastával také funkci manažera, od sezony 1999/2000 už jako hlavní trenér. Na zlínské střídačce stál naposledy v říjnu 2002.

Posléze působil v extralize rovněž v Třinci, ve Vsetíně a v Karlových Varech. Na Slovensku má za sebou angažmá v bratislavském Slovanu, v Trenčíně a v Košicích. S Trenčínem a Slovanem získal stříbro, v Nitře skončila ziskem cenného kovu každá z šesti sezon pod jeho vedením. Klub získal vedle titulu i dvě stříbrné a tři bronzové medaile. V letech 2002-2004 byl asistentem Slavomíra Lenera u české reprezentace.

Jednapadesátiletý bývalý obránce Svoboda byl u mužstva od listopadu 2016, kdy ho převzal jako kouč zlínské juniorky po odvolaných trenérech Rostislavu Vlachovi s Jurajem Juríkem. Letos skončili Berani se Svobodou na střídačce stejně jako loni v předkole play off.

"S jeho prací jsme byli spokojeni a patří mu velké poděkování za to, co s týmem dokázal. Mužstvo pod jeho vedení dvakrát postoupilo do vyřazovacích bojů. Na druhou stranu jsem názoru, že každý trenér se po určité době okouká a je potřeba dát týmu nový impulz. Po dvou a půl letech dozrál čas na změnu," řekl Hosták.