Trenér Sparty Jílek si tlak nepřipouští a soustředí se na práci

Plzeň - Fotbalisté Sparty po porážce 0:1 ve šlágru v Plzni ztrácejí po 11 kolech ligové sezony z osmého místa tabulky na vedoucí Slavii už propastných 15 bodů, trenér Václav Jílek si ale zvyšující se tlak nepřipouští a soustředí se výhradně na práci. Mužstvo se podle něj snaží, nehraje špatně, ale opakovaně doplácí na individuální chyby.

"Co se týče nějakého tlaku, soustředím se v tuhle chvíli na mužstvo, na trénink, na práci. Mužstvo pracuje dobře, očekávané výsledky nejsou. To není žádné alibi, nechci hájit sebe, že nemáme výsledky. Ale těch faktorů je daleko víc," řekl na tiskové konferenci Jílek.

"Nedá se říct, že by mužstvo nepracovalo, hrálo špatně. Snaha tam je, dnes se odehrálo naprosto vyrovnané utkání, které mělo skončit minimálně remízou. Já na hřišti neviděl rozdíl 12 bodů mezi námi a Plzní. Ale utkání vyrovnaných týmů, ať už to bylo utkání se Slavii nebo dnes, rozhodují individuální chyby, které jsme bohužel v obou případech udělali my," dodal kouč, který převzal Spartu před sezonou.

Letenští opakovaně ztrácejí body po individuálních chybách. V Plzni po 14 sekundách druhé půle špatnou malou domů nabídl obránce David Lischka vítězný gól domácímu Michaelu Krmenčíkovi.

"Chyba Davida pro nás byla hodně citelná. Celá obranná čtveřice pracovala dobře, o to větší škoda, že takováhle chyba rozhodla o utkání. O to bolestivější, že to není poprvé. Ale nemůžeme vše házet na Davida. Odehrál dobré utkání, ale na druhou stranu byl u zásadního okamžiku," poznamenal Jílek.

"Když to zlehčím, tak bychom hráče museli mít na joysticku a reagovat za ně. Hráči jsou ve Spartě, protože mají určitou kvalitu. Nenacházíme se ale v rozpoložení, že by si všichni věřili. David odehraje dobré utkání a jednu situaci nevyřeší. Musíme ty situace simulovat v tréninkovém procesu a hráči je musí řešit lépe. Jiná cesta neexistuje," dodal Jílek.

Necítí, že by mužstvo bylo pod psychickou dekou. "Po derby, které se nám výsledkově nepovedlo, byla atmosféra v týmu před dnešním zápasem velmi dobrá. Cítil jsem z něj odhodlání. Kromě prvních 15 minut, kdy nás Plzeň zatlačila, bych řekl, že jsme byli aktivnějším týmem. Druhá věc je, co z aktivity plyne. Určitě ale mužstvo nebylo pod psychickou dekou," dodal Jílek.