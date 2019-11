Trenér Soukup: Tým má obrovskou sílu, na ME se může dostat vysoko

Praha - Podle trenéra Miroslava Soukupa čeští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství Evropy ukázali obrovskou sílu, když dokázali otočit několik zápasů včetně čtvrtečního domácího utkání s Kosovem (2:1), po kterém si zajistili účast na šampionátu v příštím roce. Kouč českých vicemistrů světa do 20 let z roku 2007 věří, že reprezentace je ideálně sestavená, bude se ještě zlepšovat a na Euru se může dostat hodně vysoko.

"Nejenom proti Kosovu, ale i proti Anglii a v dalších zápasech byla vidět obrovská síla národního týmu. Věří si, že to zvládne, a dokáže to přenést na hřiště i po taktické a technické stránce," řekl Soukup v rozhovoru s ČTK.

Podle něj bylo důležité, že české mužstvo proti Kosovu nepoložily důležitost utkání ani první inkasovaný gól. "Několikrát jsem měl takové zápasy na reprezentační úrovni, kdy prostě potřebujete vyhrát, čas není, krátí se to a nervozita stoupá. V lize hrajete za týden znova, ale v reprezentaci ne. To je jeden moment, a buď se vám to povede, nebo ne. A všichni o tom budou mluvit dva roky. Takže to psychické napětí je daleko větší než v lize. A oni to zvládli famózně," prohlásil Soukup.

"Obdržený gól od Kosova nás v podstatě trošku nakopl a hráči si o mnoho víc uvědomili, o co jde, a začali šlapat ještě o třicet procent víc. Potom už to byl koncert a nádhera. Za mě velká gratulace a klobouk dolů před týmem, jak je složený, jaké má typově hráče. Osobně věřím, že za půl roku se jejich výkonnost ještě posune, je tam spousta mladých hráčů, hra si ještě víc sedne a můžeme se na Euru dostat hodně vysoko," doplnil čtyřiapadesátiletý kouč, který naposledy vedl reprezentaci Bahrajnu.

Líbilo se mu, že trenér Jaroslav Šilhavý v reprezentaci stavěl na fotbalistech ze Slavie a těžil z jejich formy a sehranosti. "Myslím, že příchodem krajních obránců Bořila a Coufala i středové dvojice Souček - Král, kterého stále považuju za slávistu, se kvalita a způsob hry Slavie, který teď všichni obdivujeme, částečně přenesl do národního týmu. Jeho výkonnost se posouvala nahoru i s výkony Slavie. Jarda měl možnost postavit hráče z kvalitních soutěží v zahraničí, ale často dal důvěru hráčům Slavie," uvedl Soukup.

Současná reprezentace je podle něj ideálně sestavená. "Je tam střední generace, jsou tam i někteří zkušenější jako Vláďa Darida, který pojede na třetí Euro, i mladí kluci, hladoví po výsledku a úspěchu. Tahle skladba je pro mě velmi pozitivní. Myslím, že za půl roku tam ještě můžou zasáhnout i další hráči, kteří se ukazují velmi dobře v lize. Podle mě to není úplně uzavřený tým. Nevěřím, že Jarda Šilhavý řekne, že tohle mužstvo pojede, protože si to vykopalo. Je tam půl roku na práci," konstatoval Soukup.

Domnívá se, že český tým ještě před ME potřebuje vylepšit útok. "Co se týká organizace, obranné a přechodové fáze, tam je to výborné. Pokud ale chceme na Euru uspět, tak potřebujeme mít alternativy, dva tři hráče do útoku, silnou ofenzivu. Statistika hovoří jasně - pokud chcete vyhrát, musíte mít hráče, kteří jsou schopni dát gól. Například Masopustovi chybí málo k tomu, aby byl výborný křídelní útočník. Už stačí jenom, aby dával víc gólů a věřil si v koncovce. To může přijít s tím, že dostane ještě víc prostoru ve Slavii a chytí se tam. A tyhle věcí nám pak mohou pomoct," dodal Soukup.