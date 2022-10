Trenér Slovácka Svědík nevidí žádnou výhodu v tom, že Nice bude doma bez diváků

Nice - Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík lituje, že čtvrteční utkání 4. kola skupiny Evropské konferenční ligy v Nice odehrají jeho svěřenci kvůli disciplinárnímu trestu pro domácí "Orly" bez diváků. Absenci diváků považuje za negativní a smutnou. Nemyslí si ale, že by pro jeho tým představovala výhodu. Doufá, že úřadující vítěz českého poháru naváže proti Nice na výkony z Konferenční ligy a nikoli z domácí soutěže.

Disciplinární komise UEFA potrestala Nice za chování fanoušků v domácím utkání s Kolínem nad Rýnem. "Je to obrovská škoda pro fotbal. Ať už jsme hráli na Fenerbahce (Istanbul), AIK (Stockholm), nebo v Kolíně nad Rýnem, atmosféry byly vynikající. Fotbal se hraje hlavně pro diváky. Je velice smutné, že tady nebudou," řekl Svědík na tiskové konferenci.

"To, že budu slyšet, snad ani nechci. Pro mě je to negativní a smutné, protože se tím trochu popírá kouzlo fotbalu. Nespatřuju v tom žádnou výhodu pro svůj tým," uvedl někdejší kouč Ostravy nebo Mladé Boleslavi.

Do Nice přicestovala i jeho manželka Tereza. "Je tady jako divák. Jsem rád, že tady (partnerky) jsou a že nás chtějí povzbudit. Přijeli jako fanoušci, nevidím na tom nic špatného. Aspoň tady budeme mít někoho, kdo nás povzbudí, když tu nejsou diváci," prohlásil osmačtyřicetiletý rodák z Pardubic.

Slovácko v úvodních třech duelech skupiny Konferenční ligy, kde je i Partizan Bělehrad, získalo pouze bod. Nedaří se mu ani v české lize. Zatímco v posledních dvou sezonách skončilo čtvrté, aktuálně je až jedenácté.

"Všichni víme, že hlavně ligové zápasy se nám nepovedly. V Evropské konferenční lize jsou výkony trošku odlišné od ligové scény, kde nám dělá problém náš program a i v zápasech nehrajeme, na co máme. Ligu a pohár chci oddělit. V Nice bychom měli navázat na to, co předvádíme v pohárech. To nám může dopomoct k sebevědomí do ligových zápasů," podotkl Svědík.

Tým z Uherského Hradiště přijde o šanci na účast v jarní vyřazovací části, pokud ve Francii prohraje a Partizan Bělehrad zdolá Kolín nad Rýnem. "Nemůžeme přemýšlet takovým způsobem. Soustředím se na zítřejší zápas, abychom ho zvládli výsledkem i výkonem. Tím bych to uzavřel," konstatoval Svědík.

Slovácko trápí nevyrovnané výkony brankářů. Minulý týden podlehlo doma Nice 0:1 po velké chybě Filipa Nguyena. "U gólmanů je chyba hrozně moc vidět. Většinou je to fatální chyba, která stojí výsledek, nebo dobrou pozici v zápase. S Nice jsme dostali gól a výsledek se potom složitě otáčí, i sebevědomí mužstva v dalších třeba 10 minutách není takové, jaké by mělo být. Tohle se může stát každému. Fotbal je týmový sport. Musíme se soustředit na to, abychom všichni - hráči, trenéři - gólmanům pomohli a dostali jsme se z toho sami," mínil Svědík.

Neprozradil, kdo proti Nice nastoupí. "To se ještě nechme překvapit," poznamenal bývalý útočník Ostravy, Olomouce, Příbrami a Lázní Bohdaneč.