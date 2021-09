Trenér Slot vloni s Alkmaarem vyřadil Plzeň, Slavii považuje za lepší tým

Rotterdam - Trenér fotbalistů Feyenoordu Rotterdam Arne Slot vloni ještě coby kouč Alkmaaru vyřadil v kvalifikaci Ligy mistrů Plzeň, Slavii ale před čtvrtečním vzájemným duelem ve skupině Evropské konferenční ligy považuje za těžšího soupeře. Oba kluby podle něj hrají podobně ofenzivním stylem a je sám zvědavý, kdo bude dominovat.

Slot s Alkmaarem před rokem v létě porazil Plzeň 3:1 po prodloužení. Viktoria ve 2. předkole Ligy mistrů, hraném kvůli koronaviru jen na jeden zápas, inkasovala vyrovnávací gól až v páté minutě nastavení z penalty a další dvě branky dostala v prodloužení. "S Plzní to byl pro nás hodně těžký zápas, měli jsme hodně zraněných hráčů z přípravy před sezonou. Plzeň nám to hodně ztížila, byl to silný soupeř, i po fyzické stránce," řekl Slot na tiskové konferenci.

"Teď hrajeme s ještě lepším týmem než vloni. Je to tým, který byl v minulé sezoně v české lize neporažen. Vím, co čekat od českého týmu. Myslím, že v Nizozemsku všichni víme, co čekat od českých soupeřů, protože si pamatujeme Euro," připomněl Slot porážku Nizozemska 0:2 od českého celku v osmifinále letního mistrovství Evropy.

Čtvrteční soupeři v poslední době dávají hodně branek. "Víme, že Slavia je silná ve střílení gólů. Když jste celou sezonu ve své lize neporažený, ukazuje to vaši sílu. Navíc Slavia vyhrála i domácí pohár. Začali dobře i tuhle sezonu, na úvod Evropské konferenční ligy vyhráli proti týmu z bundesligy (Unionu Berlín 3:1)," řekl Slot.

"Ale i my jsme začali sezonu dobře, i my dáváme hodně gólů. Bude zajímavé sledovat, kdo bude ve vzájemném utkání ten dominantní. Potkají se dva podobné styly, oba týmy chtějí dominovat. Uvidíme, kdo bude silnější," poznamenal třiačtyřicetiletý trenér.

Zatímco jeho celek postoupil do skupiny přes tři předkola, Slavia přešla do Evropské konferenční ligy poté, co neuspěla v kvalifikaci Ligy mistrů ani Evropské ligy. "Slavia je silná, ale neměli bychom z ní dělat větší tým, než jaký je. Union Berlín proti nim dostal červenou kartu. Na druhou stranu v kvalifikaci měli trochu smůlu," dodal Slot.