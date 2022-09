Trenér Slavie Trpišovský považuje zápas s Ballkani za klíč k boji o postup

Praha - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského bude pro fotbalisty Slavie čtvrteční druhý zápas skupiny Evropské konferenční ligy proti Ballkani základním stavebním kamenem v boji o postup. Pražané potřebují první domácí utkání v hlavní fázi zvládnut o to víc, že na úvod remizovali v Sivasu. Trpišovský varoval před podceněním kosovského soupeře, který má podle něj vyšší výkonnost než jméno. Vzhledem k absencím má aktuálně k dispozici jen 15 hráčů do pole.

Slávisty v neděli čeká v Plzni přímý souboj o první místo v české lize, k duelu s Ballkani ale přistupují se vší vážností. "Pro nás je první vrchol týdne zítřejší zápas. Zaprvé to potřebujeme zvládnout za tři body, protože z prvního utkání máme jen bod. Navíc je to první domácí zápas ve skupině. I v minulých letech to byl pro nás klíč k tomu vytvořit si pozici k postupu. Vždy jsme první domácí zápasy zvládli, ať to byl kterýkoliv soupeř. Je to takový základní stavební kámen," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Zadruhé máme zprávy, že by mohlo být vyprodáno. Moc si vážíme, že i na takový zápas tady bude skoro nebo možná úplně vyprodáno. Takže to zítra potřebujeme zvládnout a pak přijde další vrchol (v Plzni)," poznamenal Trpišovský.

Jeho tým opět trápí marodka, několik hráčů zápasí s virózou. I proto nemůže při skládání sestavy příliš hledět na nedělní utkání v Plzni. "Zase nám včera pro teplotu vypadl jeden hráč, který leží. Plus je tam pohárová soupiska. K dnešnímu dni máme na zítřejší zápas 15 hráčů do pole, což samozřejmě na utkání bohatě stačí. Ale zase nemáme takové manévrovací možnosti, abychom přemýšleli i směrem k nedělnímu zápasu," podotkl Trpišovský.

Kvůli zranění bude Slavii chybět kapitán Tomáš Holeš. "Musíme si s jeho absencí poradit. Tomáš má kromě výkonnosti spoustu dalších úkolů na hřišti, při rozích hlídá nejlepší hlavičkáře soupeře, určitou úlohu má i v útočných standardkách. Jsou to věci, na které musíme myslet a nahradit je i směrem k nedělnímu zápasu," řekl Trpišovský, který do dnešního tréninku vezme i pět mladších hráčů z rezervy a týmu do 19 let.

Kosovského nováčka skupinové fáze evropských pohárů nepodceňuje. "Pro nás všechny to byla neznámá, nikdy jsem je neviděl naživo. Až teď jsem viděl jejich zápasy. Musím říct, že jsem příjemně překvapený. Někdy přijede tým, který má velké jméno a výkonnost není podle očekávání. U Ballkani je to naopak. Je to tým, který žádné jméno nemá, ale výkonnost je mnohem vyšší, než by člověk čekal," uvedl.

"Mají trenéra, který měl velké úspěchy v Albánii a přenesl je i do tohohle týmu. Jsou strašně silní v základní kombinaci, všechno rozehrávají. Celý tým je hodně fotbalový, mají rádi míč. V některých momentech mi připomínají futsalisty. Viděl jsem jejich zápas s Prištinou v lize, z obou stran to bylo zajímavé a hodně hezké na koukání. Mají samozřejmě nějaké slabiny, na které se zaměřujeme," dodal kouč.

Ballkani na úvod skupiny remizoval s Kluží 1:1 a o výhru přišel až v nastavení. "Nesmíme jim nechat moc prostoru. Kluž jim skoro nebyla schopná odebrat balon, v první půli měli držení míče okolo 70 procent. Musíme se snažit o to, abychom hráli jako doma v lize, abychom měli velkou kontrolu míče. Pak se objeví jejich slabiny. Vzadu mají zkušené obránce i brankáře, vepředu naopak pohyblivé a mladé hráče. Korenica, levé křídlo Krasniqi, nesmírně produktivní hráč, zajímavý útočník Rrahmani. Je to mix zkušených hráčů, kteří si hodně věří na balonu, a technických, rychlých hráčů vepředu," řekl Trpišovský.

Provod se týmu za penaltu omluvil, zápas s Ballkani označil za extrémně důležitý

Záložník Lukáš Provod před týdnem v nastaveném čase úvodního utkání skupiny Evropské konferenční ligy v Sivasu neproměnil penaltu a fotbalisté Slavie v Turecku jen remizovali 1:1. Spoluhráčům se za zahozený pokutový kop omluvil, nešťastnou situaci už hodil za hlavu a těší se na čtvrteční domácí zápas s Ballkani. Souboj s kosovským šampionem považuje za extrémně důležitý z pohledu boje o postup.

"Hodil jsem to za hlavu pár hodin po zápase. Omluvil jsem se spoluhráčům i trenérům, protože to velké haló, které bylo po tom zápase, bylo hodně způsobené i mnou. Kdybych penaltu proměnil a vyhráli bychom 2:1, nikdo by se nad tím tolik nepozastavoval, i když to nebyl dobrý výkon. Takhle se o tom hodně napsalo," řekl na tiskové konferenci Provod.

"My jsme si utkání samozřejmě rozebrali, nebyl to od nás vůbec dobrý zápas. Bylo to takové zrcadlo, že se na to musíme ve venkovních zápasech soustředit a snažit se hrát stejně jako doma. Všem jsem se za penaltu omluvil, všichni se za mě postavili a pomohli mi to překonat. Takže teď jedeme dál," doplnil pětadvacetiletý středopolař.

Úvodní domácí zápas skupiny proti Ballkani považuje za stěžejní v boji o postup. Do osmifinále přímo projdou jen týmy z prvních míst v tabulkách, druzí v pořadí se ve vyřazovací fázi o kolo dříve utkají s kluby na třetích příčkách v Evropské lize.

"Extrémně důležitý zápas, musíme se na něj dobře připravit. Postupový klíč je daný těmi zápasy doma. Když budeme vyhrávat doma a něco přivážet z venku, nemělo by se stát, že nepostoupíme. Zápas je hodně důležitý a my k němu tak přistoupíme," prohlásil Provod.

Kosovského nováčka hlavní fáze pohárů nepodceňuje. "I pro nás je to neznámý tým. Včera jsme viděli část jejich zápasu s Kluží. Nebude to vůbec jednoduché, soupeř se stejně jako my musel dostat přes tři předkola, což prokazuje kvalitu. Jejich styl bude jiný, než na který jsme zvyklí z ligy, který proti nám týmy hrajou. Snaží se hrát fotbalově, zakládají hodně odzadu. Hrajeme doma, kde si teď hodně věříme, přijde hodně fanoušků, vyprodaný stadion, hodně se na to těšíme," uvedl Provod.

V březnu se po vážném zranění vrátil na trávníky a cítí se stále lépe. Po zápasech se ale ještě musí šetřit. "Cítím se stoprocentně zdravý, můj stav se s minutami a časem posouvá směrem k lepšímu. Rozdíl je pořád v tom, že tělo na extrémní zátěž nereaguje tak, jak jsem byl zvyklý a jak bych si představoval. Byl jsem zvyklý si hodně přidávat, ale někdy musím naopak ubrat," řekl Provod.

"Když se necítím stoprocentně, byl by nesmysl pro mě jít dva dny po utkání do plného tréninku. Funguje to třeba tak, že jdu do 70 procent tréninků a někdy jdu s fyzioterapeuty. Absolvuju nějakou regenerační jednotku v posilovně nebo jdu rovnou na lehátko. Věřím tomu, že brzy budu schopný odehrát dva celé zápasy v týdnu," doplnil.

Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý ho zařadil mezi náhradníky pro nadcházející zápasy Ligy národů s Portugalskem a ve Švýcarsku. "Samozřejmě věřím, že bych mohl být dodatečně povolaný. Ale je to spíš otázka na trenéra Šilhavého. Já to mohu ovlivnit jen tím, že se budu snažit hrát co nejlíp. To se přesně budu snažit dělat a uvidíme, jak to dopadne," uvedl Provod.