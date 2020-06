Trenér Slavie Trpišovský chce proměnit mečbol při vlastním podání

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský je rád, že si fotbalisté Slavie mohou zajistit obhajobu ligového titulu zrovna v přímém souboji s druhou Plzní. Podle čtyřiačtyřicetiletého kouče je důležité, aby Pražané ve středu mečbol při vlastním podání proměnili a vyhráli. Očekává totiž, že západočeský soupeř ve zbytku nadstavby nebude ztrácet body.

Slávisté vedou tabulku před Plzní o šest bodů a v případě vítězství s předstihem získají jistotu titulu. "Jsme rádi, že se to takhle všechno vyvrbilo, že jsme teď v tom domácím zápase dostali takovouhle šanci. Máme mečbol při podání a je na nás, jestli ho proměníme. Nechceme na nic čekat, protože víme, že pak Plzeň určitě bude svoje zápasy zvládat," řekl Trpišovský v nahrávce pro média.

Slávistický kouč so uvědomuje, že poslední krok bývá nejtěžší. "Víme, že jsme blízko, na druhou stranu máme před sebou velkou překážku a výborného soupeře s výbornou formou. Na jaře má skvělou bilanci, kromě našeho zápasu v lize všechny týmy porazil. Takže to bereme jako obrovskou příležitost, ale zase vnímáme, jaký soupeř proti nám stojí," uvedl Trpišovský.

Před 16 dny v závěru základní části Slavia doma s Plzní remizovala bez branek. "Myslím, že ty týmy se hodně znají, i ti hráči, protože se potkávají v reprezentaci, vidí se každý týden v televizi. Hráči jako takoví se na hřišti nemají úplně čím překvapit. Ale můžou tam být nějaké nuance. Myslím, že Plzeň nastoupí v trošku jiné sestavě než v prvním zápase, bude tam trochu jiná typologie hráčů," podotkl Trpišovský.

"Bude rozhodovat momentální rozpoložení, jak se v současném náročném programu oba týmy dokážou nachystat na zápas. Může to rozhodnout momentální pohoda nějakého klíčového hráče z obou týmů. To, jak zahrají tahouni těch týmů, hodně napoví o výsledku," přemítal Trpišovský.

Nečeká opatrnou hru. "Myslím, že bude záležet na prvních 15 až 20 minutách, gól na jedné nebo druhé straně by utkání hodně otevřel. Myslím, že to bude ofenzivní zápas, protože Plzeň ví, že tu musí a potřebuje vyhrát. My máme naturel takový, že taky potřebujeme hrát nahoru. Nejsme tým, který by něco bránil, betonoval a soustředil se na obranu. Myslím, že to bude hodně otevřený zápas," řekl kouč.

"My jsme v tom minulém vzájemném zápase do toho dobře vstoupili, jen v prvních 15 minutách jsme nedali tři velké šance. Bude to stoprocentně o efektivitě, rychlý gól by tomu zápasu pomohl," doplnil Trpišovský.

Je rád, že v hledišti už budou někteří fanoušci. Po dalším uvolnění vládních opatření proti novému typu koronaviru už může být na stadionu pět tisíc osob včetně všech aktérů utkání a příznivci dostali k dispozici asi čtyři tisíce míst.

"Určitě je to obrovská změna. Když to vezmu za nás, my jsme dlouhodobě zvyklí hrát tady doma před kulisou, strašně nám to pomáhalo. Poslední zápas před diváky tu byl někdy na začátku března při derby, to je strašná doba. Myslím, že díky těm divákům bude zápas o to lepší než ten před 14 dny. Škoda, že se takový zápas nehraje před plným stadionem, ale zaplaťpánbůh aspoň za tenhle počet," řekl Trpišovský.