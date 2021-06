Trenér Skotska věří, že na tým nedolehne, že na velké akci nehrál 23 let

Glasgow - Trenér Steve Clarke věří, že na fotbalisty Skotska v pondělním úvodním utkání základní skupiny na mistrovství Evropy proti České republice nedolehne nervozita z toho, že se na velké akci představí poprvé po 23 letech. Očekává podobně vyrovnaný zápas jako na podzim v Lize národů, kdy jeho svěřenci soupeře dvakrát porazili o gól.

"Když se po 23 letech poprvé kvalifikujete na velký turnaj, je tam určitě nějaký tlak. Ale my se na to strašně těšíme. Snažíme se hráčům říkat, aby byli klidní. Samozřejmě musí tam být nadšení, protože je to pro nás velký turnaj po dlouhé době. Ale musíme udržet emoce pod kontrolou a hrát přesně to, na co máme," řekl Clarke na on-line tiskové konferenci.

Skotové naposledy hráli na velkém turnaji v roce 1998 na mistrovství světa a na Euru se představí dokonce po 25 letech. Ještě nikdy nepostoupili ze skupiny.

"Jeden z mých asistentů Steven Reid byl na Euru, takže nějaké zkušenosti má a podělil se o ně s hráči. Andy Robertson hrál v Lize mistrů, McTominay ve finále Evropské ligy. Já jsem také zažil finále Ligy mistrů. Takže chápeme, jaké jsou velké zápasy. Velké zápasy jsou pro velké hráče a to my určitě jsme," řekl Clarke.

Jeho tým soupeře nedávno dvakrát porazil v Lize národů. V září v Olomouci, kde za Českou republiku nastoupil kvůli koronaviru náhradní výběr, Skotové zvítězili 2:1 a v říjnové odvetě doma vyhráli 1:0.

"Oba týmy teď mají trochu jiné hráče, než měly v září a říjnu. Takže určitě to bude rozdílné týmovým obsazením. Ale my budeme hrát v podobném rozestavení, takže to bude asi podobné utkání," řekl Clarke.

Bývalému hráči Chelsea je jasné, že hned úvodní zápas může být zlomovým v boji o postup. Dalšími týmy ve skupině jsou totiž silné Chorvatsko s Anglií.

"První utkání je důležité na každém turnaji. Nejen pro nás, ale i pro Čechy. Oba týmy se určitě budou snažit vyhrát, protože to je ten nejlepší začátek jakéhokoliv turnaje. Budeme se chtít odrazit k tomu, abychom došli až do vyřazovací fáze, což by pro nás bylo úplně poprvé," řekl Clarke.

Do Hampden Parku může po koronavirových omezení 12 tisíc fanoušků. Českým příznivcům komplikuje návštěvu zápasů ve Skotsku povinná desetidenní karanténa po příjezdu do země.

"Domácí prostředí je vždy výhoda. Bylo skvělé, když jsme nedávno hráli před pěti tisíci diváků. Teď jich tam bude ještě víc a určitě vytvoří skvělou atmosféru. Myslím, že i Češi se na to těší, že se bude hrát před diváky. Doufám, že uvidí dobrý zápas," dodal sedmapadesátiletý trenér.