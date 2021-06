Trenér Šilhavý zvažuje jednu změnu v sestavě, na remízu jeho tým hrát nebude

Glasgow - Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý zvažuje, že v pátečním druhém utkání základní skupiny na mistrovství Evropy proti Chorvatsku udělá jednu změnu v základní sestavě oproti pondělnímu vítěznému vstupu do turnaje se Skotskem. Jeho svěřenci si v případě výhry s předstihem zajistí účast ve vyřazovací fázi, velkou šanci by jim dala i remíza, na kterou ale mužstvo podle kouče rozhodně hrát nebude.

"Bavíme se o jedné změně v sestavě. Přemýšlíme o tom, sestava stále není rozhodnutá. Necháme to na zítra. První se to dozví hráči a pak fanoušci," řekl na on-line tiskové konferenci Šilhavý v dějišti utkání Glasgow, kam se dnes jeho tým přesunul z Prahy, kde má během Eura základnu.

Tři čeští hráči mají lehké zdravotní potíže. "Všichni tři ale dotrénovali. Bavili jsme se s nimi po tréninku, jejich stav nebyl natolik vážný, že by nemohli být připraveni zítra nastoupit. O která jména jde, to bych si zatím ještě nechal pro sebe," uvedl Šilhavý.

Jeho tým je po vítězství v úvodním duelu blízko postupu do osmifinále, kam projdou první dva celky z každé skupiny a navíc nejlepší čtveřice z třetích míst. Po utkání s Chorvatskem budou hrát Češi v úterý proti Anglii.

"První zápas byl klíčový, ale teď máme před sebou druhý klíčový. Ten první krok, který chceme udělat, je postup ze skupiny. Za určitých okolností mohou hrát velkou roli i čtyři body. Asi by nám měl stačit zisk jednoho bodu ze dvou zápasů a je jedno, z kterého. My ale nechceme a nebudeme hrát na remízu," uvedl Šilhavý pro web šampionátu.

Mužstvo podle něj po výhře nad Skotskem, ke které přispěli dvěma góly útočník Patrik Schick a několika zákroky brankář Tomáš Vaclík, nepodléhá přehnané euforii. "Nahoře určitě nebudeme, zvlášť když nás čekají takoví dva silní soupeři jako Chorvatsko a Anglie. To vás mohu ubezpečit. Pokud chceme uspět, musíme opět předvést týmový výkon a využít každou možnost ke skórování. To je jediná cesta," poznamenal Šilhavý.

Chorvaté na úvod skupiny prohráli s Anglií 0:1. "Jsou to vicemistři světa z roku 2018, to hovoří za vše. Je to silný tým plný kvalitních hráčů, kteří hrají za top kluby. Za všechny Luka Modrič z Realu Madrid, další hráči z Interu Milán, Chelsea a tak dále. Do útoku jsou obrovsky silní. Když mají den, jsou neudržitelní," řekl Šilhavý.

"Víme, že nás čeká trochu jiné mužstvo a jiný způsob hry než proti Skotsku. Chorvati hrají více po zemi, kombinují až do vápna a tam to ještě často vylepšují. Ale věřím, že jsme schopni s nimi držet krok a uhlídat je. Tomáš Vaclík s Páťou Schickem si můžou nechat formu. Celé mužstvo musí koncentrovaně bránit, vykrývat prostory. Musíme být důrazní v osobních soubojích, v určitých fázích je napadat a donutit je k chybám," dodal kouč.