Trenér Šilhavý řadí postup na Euro po bok ligových titulů

Plzeň - Trenér Jaroslav Šilhavý staví postup na evropský šampionát s českými fotbalisty na stejnou úroveň jako ligové tituly s Libercem a se Slavií. Z úspěchu měl o to větší radost, že jeho svěřenci v klíčovém předposledním duelu kvalifikace s Kosovem museli v Plzni otáčet skóre a až v závěru vydřeli výhru 2:1. Za stěžejní v cestě na mistrovství považoval stoprocentní bilanci z domácích zápasů. Věří, že na Euru bude tým konkurenceschopný a ještě silnější.

"Kdybychom vyhráli třeba 3:0, tak by ta radost po zápase asi nebyla taková. Chvílemi to už vypadalo, když jsme prohrávali o gól, že se ještě bude rozhodovat v Bulharsku a bůhvíjak to bude. Nakonec tam ty kýžené dva góly spadly. Pocity si ještě třídím v hlavě, radost a euforie je ale obrovská a užívám si to," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Postup na Euro staví na úroveň svých největších trenérských úspěchů. "Jestli jsou pro mě víc tituly nebo postup na Euro? To je těžká otázka. Obojího si cením hodně vysoko, srovnal bych to. Samozřejmě postup na Euro v roli reprezentačního trenéra je hodně prestižní, ale ty tituly taky nebyly k zahození," uvedl s úsměvem Šilhavý, který v roce 2012 vyhrál ligu s Libercem a předloni se Slavií.

Připustil, že vedoucí gól Kosova byl pro něj asi nejtěžším okamžikem v kvalifikaci. Balkánský soupeř se v tu chvíli dostal na druhé místo tabulky před český tým, ale reprezentanti skóre brankami Alexe Krále a Ondřeje Čelůstky otočili.

"Asi to byl nejhorší okamžik v kvalifikaci. Ten zápas byl kdo s koho, šlo o zápas roku. Jsem rád, že jsme zase dokázali vývoj otočit na svou stranu. Ukázal se opět charakter týmu. Dostali jsme gól, ale asi paradoxně nastartoval ten náš tlak, šance a góly, které přišly," podotkl osmapadesátiletý trenér.

Jeho svěřenci v dosavadních sedmi zápasech kvalifikace pětkrát vyhráli. Doma zvítězili ve všech čtyřech duelech včetně říjnového souboje s Anglií (2:1). "Na začátku kvalifikace přišla facka (0:5 v Anglii). Ale pak jsme vyhráli všechny domácí zápasy, to byl asi základ k tomu úspěchu," mínil Šilhavý.

Věří, že tým si povede dobře i na Euru. Soupeře určí reprezentantům los 30. listopadu v Bukurešti. "Ještě jsem o Euru moc nepřemýšlel. Uvidíme, jaká bude skupina. Věřím, že kluci, kteří jsou zranění, Bořek Dočkal, David Pavelka, Marek Suchý i Patrik Schick, se dají do kupy a budeme ještě silnější. Věřím, že budeme konkurenceschopní i na na Euru," prohlásil Šilhavý.

Oslavy postupu podle něj nebudou nijak bouřlivé, protože chce zvládnout i nedělní závěr kvalifikace v Bulharsku. "Přiznám se, že nevím, jakou oslavu povolíme," usmál se Šilhavý. "Určitě chceme odjet do Bulharska odehrát dobrý zápas a porvat se o výsledek bez ohledu na to, že jsme už postoupili," dodal.