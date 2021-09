Trenér Šilhavý připustil, že uvažoval nad nominací Pilaře

Praha - Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý připustil, že při nominaci na říjnové zápasy kvalifikace mistrovství světa proti Walesu a Bělorusku uvažoval i nad povoláním jabloneckého křídelníka Václava Pilaře. Zaujaly ho také výkony olomouckého záložníka Martina Hály, který překvapivě vede střeleckou tabulku první ligy. Nakonec se český kouč rozhodl vsadit na osvědčená jména a do dvaadvacetičlenné nominace zařadil hned 20 hráčů z letního mistrovství Evropy.

Pilař zářil na Euru v roce 2012, za reprezentaci naposledy nastoupil v červnu 2015. Poté dvaatřicetiletého křídelníka provázely vleklé zdravotní problémy, v této sezoně se ale dostal v Jablonci do výborné formy.

"Přiznám se, že jsme nad ním uvažovali. Už minule jsme se o něm bavili, takže jsme ho i více sledovali. Známe ho samozřejmě dobře, v reprezentaci už byl. Odehrál tu velmi dobré zápasy, když měl formu. Pak ho bohužel brzdila zranění," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

"Není tedy ani mezi náhradníky, ale sledujeme ho. Bavili jsme se o něm. Kdybychom se rozhodli, není potřeba nějaké dlouhé sledování. Víme, co dokáže. Je to vyloženě jen o jeho zdravotním stavu," dodal Šilhavý.

Připustil, že ho zaujali i další hráči z ligy. Nakonec ale nominoval téměř výhradně ty, kteří startovali na Euru, kde reprezentanti došli až do čtvrtfinále. Na šampionátu z aktuálního výběru nebyli jen brankář Jindřich Staněk a obránce Filip Novák, který se vrací po zranění.

"Mezi náhradníky se objevují Bucha či Lingr, po dlouhém zranění Kopic. Jsou tam Kliment nebo Hála. Když dá někdo šest gólů, určitě stojí za pozornost. Sledovali jsme ho, proto je mezi náhradníky," uvedl Šilhavý.

Jeho svěřenci figurují v kvalifikační skupině na druhé pozici a před závěrečnými třemi zápasy už nemají reálnou šanci na první místo, které jako jediné znamená přímý postup na světový šampionát. Týmy na druhých místech čeká play off, v němž se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.

Třetí Wales má před vzájemným zápasem v Edenu stejný počet bodů a utkání k dobru. "Chceme skončit na druhém místě. Ta největší výhoda je, že když skončíme druzí v tabulce, budeme v baráži nasazení a tím pádem bychom měli hrát doma. Když tohle pominu, určitě chceme doma předvést dobrý fotbal a vyhrát před plným stadionem. Vzpomínáme na domácí zápasy s Belgií nebo Anglií, kdy byli diváci nadšeni. Takhle se budeme chtít prezentovat," uvedl Šilhavý.

Walesu bude kvůli zranění scházet hlavní opora ofenzivní univerzál Gareth Bale z Realu Madrid. "Hráči vědí, že Wales není jen Bale. I když je to pro ně důležitý hráč, pořád je skvělý. Myslím, že třeba fanoušci by byli rádi, pokud by ho tady viděli. Já v roli fanouška bych byl na něj také zvědavý," řekl Šilhavý.

"V předposledním zápase za reprezentaci dával tři góly. Ale není to tak, že Bale nebude a úroveň půjde dolů. Budou možná hrát trochu jiným způsobem. Ten kádr je ale prošpikovaný hráči z Premier League, má velkou kvalitu. Bale je vždy třešnička na dortu. Věřím, že hráči si nemyslí, že Wales je jen Bale. Právě naopak," dodal.