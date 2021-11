Trenér Růžička se s Litvínovem vrátí jako soupeř do Hradce Králové

Praha - Úterní program 28. kola hokejové extraligy nabídne souboj Hradce Králové a Litvínova. Speciální bude zápas zejména pro trenéra týmu Vervy Vladimíra Růžičku, jenž na východě Čech předchozí necelé dvě sezony působil. Třinec má volno, domácí Mountfield tak může ze druhého místa odkrojit z osmibodového náskoku Ocelářů. O potvrzení výsledkového vzestupu bude v Karlových Varech usilovat Sparta.

Královéhradecký tým v neděli zabral po dvou porážkách a výhrou 3:1 v Brně odčinil především domácí debakl 3:8 se Spartou. "Zase jsme bojovali a makali a odvedli takovou tu černou práci," vyzdvihl útočník Radek Pilař. "Je důležité, že jsme uspěli, tři porážky za sebou už by nebyly dobré," dodal.

Pilař patří k těm hráčům, kteří hájili barvy Mountfieldu už i pod Růžičkou. "Většina kluků tady trenéra Růžičku zažila v minulé sezoně, takže ten zápas určitě bude do jisté míry speciální. Myslím, že určité aspekty už do hry Litvínova vnesl. Zase ale bude záležet především na té dřině, kterou odvedeme," prohlásil Pilař.

Hostujícího trenéra Růžičku čeká pikantní duel jen tři týdny poté, co se do mateřského Litvínova vrátil. "Dva roky jsem v Hradci působil a mám na tamní angažmá příjemné vzpomínky. Teď jsem ale v Litvínově a budeme chtít uhrát dobrý výsledek a získat nějaké body," řekl Růžička ČTK.

Severočeši bodovali v pěti z posledních šesti zápasů, čtyři z nich vyhráli. V neděli ale ztratili dobře rozehrané utkání s Vítkovicemi a nakonec padli po nájezdech. "Škoda, že jsme nevyhráli. Měli jsme zápas ve svých rukách, ale neproměnili jsme šance, které jsme měli. V koncovce se musíme zlepšit," prohlásil osmapadesátiletý kouč.

Hráči Karlových Varů uspěli ve třech z posledních čtyř zápasů, přičemž pokaždé brali plný počet bodů. Nyní touží po skalpu Sparty. "Soupeř má v posledních zápasech výbornou formu, kterou si přenesl z Ligy mistrů. Dvakrát vyhráli, jsou nahoře a nás rozhodně nečeká nic jednoduchého. Kvalitou kádru patří Sparta jednoznačně k favoritům a budí ohromný respekt," připustil asistent karlovarského kouče Tomáš Mariška.

Sparta proklouzla do čtvrtfinále Ligy mistrů a dvě výsledkově jasné výhry s Hradcem Králové a Libercem ji posunuly až na šesté místo. "S Libercem jsme sehráli výborný zápas a navázali na předchozí utkání s Hradcem Králové. Měli jsme dobrý pohyb. Každá výhra nám pomůže, cítíme se mnohem lépe. Výhry nám dodají více sebevědomí, cítíme, že se zvedáme. Musíme makat dál a sbírat body," řekl útočník David Dvořáček.

Olomouc poslední dvě utkání venku prohrála a přišla navíc o největší hvězdu Davida Krejčího, který v neděli z Třinci ze zdravotních důvodů nenastoupil. Zda se do sestavy vrátí proti Pardubicím, není jasné. "Uvidíme, nemá smysl spekulovat," řekl trenér Zdeněk Moták.

Hokejisté Pardubic mají za sebou sérii tří porážek, během níž si připsali dva body. Do akce půjdou přesně po týdnu, měli tak dost času v přípravě na pokus o nápravu. "Můžeme se bavit o tom, zda jsme v krizi, nebo nejsme. Prohráli jsme tři zápasy po sobě, ale pořád jsme nahoře. Nemyslím, že bychom se měli bavit o krizi, není to žádná tragédie. Že na tým sedne deka, tomu se během sezony nevyhne asi žádný tým, nebo opravdu jen ojediněle. Je to o nás, jak k tomu přistoupíme," uvedl kapitán týmu Jakub Nakládal.

Vítkovice bodovaly v posledních pěti utkáních, což je při velké vyrovnanosti ve spodní části tabulky vyneslo na bodovou úroveň šesté Sparty a sedmých Budějovic, se kterými se střetne v úterý.

"Jsou tam individuality Gulaš, Pech, Vondrka a další, do útoku mají velkou sílu. Musíme si dát pozor na vyloučení, které nás mohlo stát zápas v Litvínově, takže to bude opět alfa a omega. Disciplína, nedávat jim možnost, protože mají střelce a dobře secvičené přesilové hry, na to si musíme dát velký pozor," řekl trenér Miloš Holaň.

Jihočeši potřebují zabrat, neboť z posledních čtyř zápasů třikrát prohráli a připsali si jen tři body z 12 možných. "Čeká nás nepříjemný soupeř, který bude hrát fyzicky. Vítkovice mají veliké, silné hráče a výborného gólmana," uvedl pro klubový web kouč Jaroslav Modrý.

Poslední Zlín po dvou výhrách nestačil na ledě soupeře na Mladou Boleslav, v úterý se vrací před své diváky duelem proti třetí Plzni, která se naposledy vypořádala s Kladnem. "Určitě se musíme připravit na to, že hrají o všechno stejně jako Kladno. Bude to bojovné utkání. Musíme se vyrovnat soupeři v nasazení a vyvarovat se zbytečných faulů. Musíme znovu odehrát takhle disciplinovaný výkon a nepřestat pracovat," varoval plzeňský kouč Václav Baďouček před podceněním.

Předposlední Kladno přivítá "doma" v Chomutově Mladou Boleslav. Rytíři dvakrát po sobě nebodovali. Bruslařský klub se bude snažit udržet postavení mezi nejlepší čtyřkou. Jen bod na něj ztrácí páté Pardubice.

Statistické údaje před úterními zápasy 28. kola Tipsport extraligy: PSG Berani Zlín (15.) - HC Škoda Plzeň (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:4. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Vopelka 15 zápasů/8 bodů (3 branky + 5 asistencí) - Michal Bulíř 27/26 (14+12). Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 3,32 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,10 procenta, Daniel Huf 2,89 a 91,18 - Miroslav Svoboda 2,22 a 92,25, Dominik Pavlát 2,92 a 87,43. Zajímavosti: - Zlín po dvou výhrách v řadě prohrál v neděli v Mladé Boleslavi 1:3. - Berani doma zvítězili dvakrát za sebou a třikrát z posledních pěti duelů. - Plzeň vyhrála tři z posledních pěti zápasů. - Škoda venku prohrála pět z uplynulých šesti utkání. - Plzeň ve vzájemných duelech vyhrála dvakrát za sebou, ale na ledě Zlína třikrát v řadě prohrála.. HC Energie Karlovy Vary (11.) - HC Sparta Praha (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:8. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 25/24 (7+17) - Erik Thorell 22/31 (11+20). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,61, 92,12 a třikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,00 a 89,36 - Alexander Salák 2,51 a 90,49, Oldřich Cichoň 3,05 a 88,89. Zajímavosti: - Karlovy Vary dvakrát za sebou naplno bodovaly a vyhrály tři z posledních čtyř zápasů. - Energie doma zvítězila ve čtyřech z uplynulých pěti duelů. - Sparta po předešlých deseti porážkách z jedenácti utkání dvakrát za sebou naplno bodovala. - Pražané venku vyhráli dva z posledních čtyř zápasů. - Sparta bodovala ve vzájemných zápasech třináctkrát za sebou a jedenáctkrát z toho vyhrála. HC Vítkovice Ridera (8.) - Motor České Budějovice (7.). Začátek zápasu: 17:30 (ČT sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1 v prodl.. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 18/14 (4+10) - Lukáš Pech 25/29 (10+19). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,17, 92,79 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,67 a 89,22 - Dominik Hrachovina 2,80, 90,19 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,20 a 92,50. Zajímavosti: - Vítkovice pětkrát za sebou bodovaly a z toho čtyřikrát vyhrály. - Ostravané doma třikrát za sebou zvítězili a neztratili ani bod. - České Budějovice dvakrát za sebou nebodovaly a vyhrály jediný z uplynulých čtyř duelů. - Motor po sérii tří venkovních výher v pátek prohrál v Litvínově 2:3. - Vítkovice ve vzájemných zápasech třikrát za sebou bodovaly a z toho dvakrát vyhrály. HC Olomouc (9.) - HC Dynamo Pardubice (5.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:0 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 24/28 (11+17) - Robert Říčka 24/22 (16+6). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,66, 89,68 a dvakrát udržel čisté konto - Dominik Frodl 2,18, 91,85 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 2,58, 91,50 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc třikrát za sebou nebodovala a prohrála tři z posledních čtyř zápasů. - Hanáci doma zvítězili dvakrát za sebou a čtyřikrát z uplynulých pěti duelů. - Pardubice třikrát za sebou prohrály a získaly jen dva body. - Dynamo venku vyhrálo jediný z posledních čtyř zápasů. - Pardubice bodovaly ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrály. - Slovenský obránce Juraj Mikuš z Pardubic v úterý oslaví 33. narozeniny a útočníkovi Davidovi Ciencialovi bude ve středu 26 let. Rytíři Kladno (14.) - BK Mladá Boleslav (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 24/21 (4+17) - Pavel Kousal 26/17 (7+10). Statistiky brankářů: Landon Bow 3,26 a 90,37, David Stahl 9,00 a 76,92 - Jan Růžička 1,99, 92,28 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,28, 91,55 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71. Zajímavosti: - Kladno dvakrát za sebou nebodovalo a prohrálo šest z posledních osmi zápasů. - Rytíři doma vyhráli dva z posledních tří zápasů. - Mladá Boleslav vyhrála dva z uplynulých tří duelů. - Bruslařský klub venku dvakrát za sebou prohrál a v duelech v Litvínově (0:5) a v Karlových Varech (0:3) ani neskóroval. - Rytíři, kteří hrajou v azylu v Chomutově, vyhráli nad Mladou Boleslaví poslední dva domácí duely ještě na kladenském ledě. Mountfield Hradec Králové (2.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3. Nejproduktivnější hráči: Ahti Oksanen 25/20 (11+9) - Patrik Zdráhal 25/22 (10+12). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 1,99, 92,58 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,18, 91,87 a třikrát udržel čisté konto - Denis Godla 2,54, 90,85 a dvakrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 4,98 a 85,48. Zajímavosti: - Hradec Králové bodoval v deseti z posledních jedenácti zápasů a z toho devětkrát vyhrál. - Mountfield po sérii devíti domácích výher v pátek podlehl Spartě 3:8. - Litvínov bodoval v pěti z posledních šesti zápasů a z toho čtyřikrát vyhrál. - Verva venku vyhrála jediný z uplynulých pěti duelů. - Hradec Králové vyhrál ve vzájemných soubojích devětkrát za sebou a Litvínov se radoval naposledy loni 21. února, kdy vyhrál venku 5:4 po samostatných nájezdech. - Útočník Jakub Orsava z Hradce Králové může sehrát 600. zápas v extralize.