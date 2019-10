Trenér Růžička prožije návrat do extraligy ve Vítkovicích

Praha - Ve znamení návratu kouče Vladimíra Růžičky do extraligy se odehraje páteční 13. kolo základní části soutěže. Růžička přijal nabídku Hradce Králové a povede tým spolu s dosavadním trenérem Tomášem Martincem. Společnou premiéru prožijí oba na ledě Vítkovic. Vítěznou sérii se pokusí prodloužit Sparta, kterou čeká cesta do Olomouce. Vedoucí Brno přivítá Pardubice, u dna tabulky svedou boj o důležité body hokejisté Kladna a Litvínova.

Vítkovice jsou podle aktuální formy za posledních pět kol nejhorším týmem soutěže a propadly se až na desáté místo. Kouče Jakuba Petra navíc trápí absence Bukartse, Deje a Vopelky. "Chceme dát dohromady nejsilnější možnou sestavu a pokusit se proti Hradci bodovat, byť víme, že to bude těžké, protože se jedná o silného a kvalitního soupeře," řekl Petr, jehož tým v minulé sezoně dokázal Východočechy přemoci v jediném ze čtyř utkání, a to až po nájezdech.

Růžička se s vedením Východočechů domluvil ve středu a byl už na dnešním tréninku. "Mé první dojmy jsou výborné. Je tady hodně dobré mužstvo, které má velké ambice. Myslí na nejvyšší úspěchy, to je velká výzva," řekl ostřílený kouč. I když ví, že má na hokej jiný pohled než Martinec, bere to jako pozitivum. "Důležité je, abychom se domluvili. Myslím si, že je jedině dobře, když je pohledů více," dodal Růžička.

"Věřím, že se domluvíme a zvolíme takovou alternativu, která náš hokej posune dál. Ještě si sedneme a domluvíme se na všech věcech, i ohledně fungování na střídačce. Uvidíme, najdeme ale nějaký kompromis a bude to ku prospěchu týmu. Uvidíme, jestli něco změníme, nebo se budeme snažit hrát zatím stejně, jak jsme hráli dosud," uvedl Martinec. Zpět v sestavě by měli být bek Cibulskis a útočník Koukal.

Olomouc se po střelecky mizerných týdnech vzchopila a na čtyři branky dokázala vyhrát v Litvínově. "Mohl by to být - a já věřím, že i bude - ten impulz, který jsme potřebovali," doufal kouč Zdeněk Moták, který ale s kolegou Janem Tomajkem látá velké díry v útočných formacích, zaviněné marodkou. Mimo hru jsou Strapáč, Knotek, Ostřížek, Káňa a Laš.

Sparta po více než třech letech vyhrála sedmkrát za sebou a posunula se na třetí místo v tabulce. Teď se Pražané po sérii tří zápasů doma chystají ven a chtějí uspět i v Olomouci. "Do každého zápasu musíme jít s tím, že chceme vyhrát. Jsou tady nejvyšší nároky, nesmíme se uspokojit. Probereme, co bylo špatně v první třetině utkání s Karlovými Vary, napravíme to a připravíme se na Olomouc," řekl obránce Milan Jurčina.

Kometu po čtyřech vítězstvích v řadě čekají dva zápasy doma s relativně slabšími soupeři. Sebemenší náznak podcenění ale trenér Kamil Pokorný odmítl: "My se musíme soustředit na sebe a koncentrovat se na náš výkon. Hrajeme doma a budeme chtít udělat divákům radost. I když vedeme tabulku, pořád je co zlepšovat a čeká nás spousta práce," řekl Pokorný.

Hra a výsledky Pardubic mají podle něho vzestupnou tendenci. "Viděli jsme je na Spartě a tam byly lepší. Situace v klubu se zklidnila, hrají slušně a my musíme být ostražití," varoval Pokorný. Chybějí zranění Mueller a Baranka.

Dynamo vydřelo z posledních dvou zápasů čtyři body. "Jsme rádi, že nám ta utkání vyšla. Na tréninku je vidět, že to kluky baví, a bylo to tak i v uplynulých zápasech. Tabulka je ale pořád hodně podobná, máme tak stále co dohánět. Vyšlo to tak, že už potřetí se potkáme s lídrem. Budeme se snažit Brno potrápit, stejně jako jsme to udělali v předchozích utkáních s vedoucími týmy tabulky," konstatoval trenér Radek Bělohlav. Do sestavy se po zranění vrátí útočník Denis Kindl.

Dvanácté Kladno čeká duel tabulkových sousedů proti Litvínovu, který má jen o bod méně. "Zase to bude boj. Když to tak řekneme, tak o poslední flek. Bude to zase o něčem jiném než s Brnem, budou tam zase jiné emoce. Je to extraliga. A každý zápas je zajímavý. Tady sotva půjdeš jako v druhé lize do zápasu s tím, že si najdeš zápasy, které můžeš odehrát na padesát procent a vyhrát je. To už prostě nejde," uvedl útočník Jaromír Jágr.

"O to je to ale celé zajímavější. Je to pro všechny taková výzva, že každý zápas něco znamená. A pro nás je každý zápas play off, což naše hráče hokejově hrozně posune nahoru. Nemůžeme vypustit ani jeden zápas, nám nikdo nic nezaručí. Musíme jet každý zápas nadoraz, play off nám začalo už asi před třemi týdny," dodal Jágr.

Litvínov pokračuje pod vedením klubového šéfa Jiřího Šlégra. I když nabídl rezignaci, představenstvo ji nepřijalo a Šlégr na pozici kouče zůstal. "Budu tady i nadále a udělám vše pro to, abychom se zvedli a mužstvo šlo nahoru. Prohráváme o gól, soupeře tlačíme, ale neskórujeme. Musíme něco změnit. Jsou utkání, kdy nedáváme góly do prázdné branky. Pro diváky i pro nás je to hrozně frustrující," uvedl Šlégr. Z kádru byl vyřazen obránce Kubát, na výpomoc ze Sparty přišel jiný bek Pavelka.

Liberec třikrát za sebou nebodoval a inkasoval za toto období 15 gólů. O nápravu se pokusí s Karlovými Vary. "Nikdy není dobrý pocit prohrávat. My jsme prohráli už tři zápasy a musíme to zlepšit. Hlavně tím, že začneme více bojovat a vyhrávat osobní souboje," nabádal útočník Adam Musil.

Vítězná šňůra Energie se zastavila na čísle čtyři středeční porážkou na ledě Sparty 1:5 v předehrávce 20. kola. "Trošku jsme upustili od poctivého zodpovědného hokeje, který nám přinášel body v předchozích zápasech. To je třeba napravit," zdůraznil asistent trenéra Tomáš Mariška.

Ve Zlíně si domácí premiéru proti Mladé Boleslavi odbude trenér Robert Svoboda, který si už ale po návratu na střídačku zapsal s Berany výhru v Hradci Králové. "Pomalu se vracíme k tomu, co jsme hráli za mého působení u týmu v minulé sezoně, ale je tam ještě spousta věcí, na kterých musíme zapracovat," řekl Svoboda.

Poslední Zlín zatím uhrál doma pouze tři body a stále dostává hodně gólů. "Není to ale systémová záležitost, spíše drobnosti, ale i ty musíme ze hry vytěsnit," uvedl Svoboda, jenž nahradil odvolaného Antonína Stavjaňu.

Mladá Boleslav se stále drží nahoře a ze čtvrtého místa ztrácí na první Brno čtyři body. Přidat potřebují Středočeši hlavně venku. Za poslední dvě vystoupení v arénách soupeřů nebodovali.

Statistické údaje před pátečním 13. kolem extraligy: -------- PSG Berani Zlín (14.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 12 zápasů/9 bodů (4 branky + 5 asistencí) - Pavol Skalický 12/12 (6+6). Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 3,05 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,84 procenta, Marek Čiliak 4,24 a 87,58, Daniel Huf 3,43 a 89,58 - Gašper Krošelj 2,63 a 91,47, Jan Růžička 1,35 a 95,73. Zajímavosti: - Zlín po třech zápasech bez bodu zabral pod novým trenérem Robertem Svobodou, který nahradil Antonína Stavjaňu, a vyhrál v neděli v Hradci Králové 6:5. - Berani doma vyhráli jediný z šesti zápasů a získali jen tři z 18 možných bodů. - Mladá Boleslav poté, co v sezoně poprvé prohrála dvakrát za sebou, si připsala dvě výhry z posledních tří duelů. - Bruslařský klub venku dvakrát za sebou nebodoval. - Mladá Boleslav, která vyřadila v březnu Zlín v předkole play off po vítězství 3:2 na zápasy, vyhrála čtyři z posledních šesti vzájemných utkání. - Obránce David Nosek ze Zlína může v neděli doma proti Karlovým Varům sehrát jubilejní 1000. zápas v domácí nejvyšší soutěži. Na tuto metu dosáhne jako 19. hráč v historii po Petru Kadlecovi (1250 zápasů), Františku Ptáčkovi (1210), Ondřeji Kratěnovi (1163), Petru Leškovi, Ondřeji Veselém (oba 1156), Janu Peterkovi (1139), Jiřím Burgrovi (1130), Viktoru Hüblovi (1127), Tomáši Žižkovi (068), Lukáši Galvasovi (1059), Marku Melenovském (1043), Jiřím Hanzlíkovi (1036), Josefu Řezníčkovi (1035), Janu Výtiskovi (1024), Radimu Tesaříkovi, Michalu Trávníčkovi (oba 1022), Pavlu Kolaříkovi (1012) a Marku Tomicovi (1001). - Útočník Jakub Klepiš z Mladé Boleslavi může v neděli v Pardubicích nastoupit k 400. utkání v extralize. HC Vítkovice Ridera (10.) - Mountfield Hradec Králové (6.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 11/14 (5+9) - Radek Smoleňák 13/11 (6+5). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,77, 92,49 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,47 a 88,07 - Marek Mazanec 2,68, 88,70 a třikrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 5,45 a 60,00. Zajímavosti: - Na lavičce Mountfieldu se představí poprvé kouč Vladimír Růžička, který doplnil na pozici hlavního trenéra Tomáše Martince. - Ostravané prohráli pět z posledních šesti zápasů a získali v nich jen tři body. - Vítkovice po čtyřech domácích porážkách za sebou v pátek zdolaly před vlastním publikem Litvínov 2:0. - Hradec Králové po sérii tří zápasů bez bodu vyhrál tři z posledních pěti duelů. - Mountfield venku vyhrál tři z pěti utkání v této sezoně. - Hradec Králové bodoval ve čtyřech vzájemných zápasech za sebou a z toho třikrát vyhrál. Rytíři Kladno (12.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Jaromír Jágr 9/11 (7+4) - Richard Jarůšek 12/8 (4+4). Statistiky brankářů: Denis Godla 3,43 a 89,74, Lukáš Cikánek 4,95 a 86,72 - Jaroslav Janus 3,32 a 90,30, David Honzík 2,70 a 90,82. Zajímavosti: - Kladno čeká druhé ze série tří domácích utkání. V úterý hostilo Kometu Brno (2:3) a v neděli přivítá Třinec. - Rytíři prohráli tři z posledních čtyř duelů a získali jen tří body. - Porážkou s Kometou skončila třízápasová vítězná série Kladna v domácím prostředí. - Litvínov třikrát za sebou prohrál a získal jediný bod. - Verva čeká na první výhru venku v sezoně a ze šesti duelů mimo svůj led získala jen dva body. - V soutěžních zápasech se celky naposledy utkaly v sezoně 2017/18 v baráži a Litvínov vyhrál tři ze čtyř vzájemných duelů. - Kladno se utkalo s Litvínovem dvakrát v přípravě před sezonou a oba duely prohrálo - venku 4:5 v prodloužení a doma 2:5. HC Olomouc (9.) - HC Sparta Praha (4.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 12/7 (5+2) - Michal Řepík 12/12 (4+8). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,66 a 91,22, Jan Lukáš 2,31 a 92,45 - Jakub Sedláček 2,08 a 92,36, Matěj Machovský 3,02 a 91.10. Zajímavosti: - Olomouc po pěti porážkách za sebou zabrala v neděli v Litvínově a vyhrála 4:3. - Hanáci doma třikrát za sebou nebodovali při skóre 1:9. - Sparta zvítězila sedmkrát za sebou a ztratila v této sérii jen tři body. Venku Pražané vyhráli čtyřikrát v řadě. - Olomouc ve vzájemných duelech se Spartou doma prohrála pětkrát za sebou a získala jediný bod. Naposledy uspěla před vlastním publikem 18. září 2016 po výsledku 3:2. Bílí Tygři Liberec (8.) - HC Energie Karlovy Vary (5.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 10/16 (7+9) - Tomáš Rachůnek 13/16 (7+9). Statistiky brankářů: Justin Peters 4,42 a 86,67, Marek Schwarz 2,35, 91,46 a jednou udržel čisté konto - Filip Novotný 2,50 a 92,52, Jan Bednář 4,54 a 86,41. Zajímavosti: - Bílí Tygři se vracejí domů po sérii tří zápasů venku, v kterých nezískali ani bod. - Doma Liberec vyhrál všechny čtyři duely v této sezoně a ztratil v nich jediný bod. - Karlovy Vary po čtyřech výhrách v řadě podlehly ve středu na ledě Sparty 1:5. HC Kometa Brno (1.) - HC Dynamo Pardubice (11.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 12/13 (6+7) - Radoslav Tybor 11/8 (5+3). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 1,99, 94,13 a dvakrát udržel čisté konto - Ondřej Kacetl 2,39 a 92,46, Jakub Štěpánek 3,25 a 84,52. Zajímavosti: - Kometa naplno bodovala čtyřikrát za sebou a prohrála jediný z uplynulých devíti duelů. - Brňané doma vyhráli čtyři z pěti utkání v této sezoně. Neuspěli jen 6. října, kdy utrpěli debakl 0:7 se Zlínem. - Pardubice pod vedením Radka Bělohlava, který se posunul do role hlavního kouče z pozice asistenta po odvolání Ladislava Lubiny, vyhráli tři z pěti utkání a získali v nich deset bodů. - Dynamo venku čtyřikrát za sebou prohrálo a získalo při této sérii jediný bod. - Kometa bodovala ve vzájemných zápasech desetkrát za sebou a z toho osmkrát vyhrála. - Slovenský obránce Tomáš Malec může v neděli proti Litvínovu sehrát 700. zápas v české extralize. Další program: -------- Sobota 26. října - dohrávka 13. kola: 15:00 HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec (O2 TV Sport). Neděle 27. října - 14. kolo: 13:00 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha (6:7 v prodl.), 15:30 PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary (1:2), 16:00 Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové (6:3), 17:00 HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov (1:2), HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera (2:1 v prodl.), 18:00 HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav (1:4; ČT Sport), Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec (2:6).