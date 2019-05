Trenér Říha: Musíme omezit vyloučení, oplácení a nesmyslné fauly

Bratislava - S velkým respektem hovořil trenér českých hokejistů Miloš Říha o německém soupeři ve čtvrtfinále světového šampionátu. Vyzdvihl především disciplínu výběru finského kouče Toniho Söderholma. A velmi dobře si uvědomuje, že stejně si v tomto ohledu budou muset počínat i jeho svěřenci, pokud chtějí účinkovat v turnaji ještě během víkendu, kdy se bude hrát o medaile.

"Rozhodně bych neřekl, že v případě Němců jde o nejsnazšího soupeře ve čtvrtfinále. Myslím, že spíš naopak. Třeba Kanaďani hrají takový hokej jako pro sebe, strašně útočný, na což tam teda mají i typy hráčů, ale ta disciplína není až taková, tolik se nevrací. Němci, to je naprostá disciplína," prohlásil Říha.

"Pokud jim dáme čuchnout a oni budou vědět, že to na nás platí... Navíc jsou nesmírně houževnatí, jsou tvrdí a nepříjemní, na to všechno se musíme připravit. Hlavně ale musíme my sami omezit ta vyloučení, oplácení a nesmyslné fauly," zdůraznil Říha.

Je si vědom velké síly, kterou má soupeř v Leonu Draisaitlovi, ale osobní bránění na něho neplánuje. "On je na ledě pořád, takže kdybychom si ho měli nějakým způsobem hlídat, museli bychom to rozložit na tři hráče. Ale určitým způsobem si ho budeme všímat nebo o něm promluvíme. Ale čím více se o tom hráči mluví, ten to tím dříve rozhodne," konstatoval Říha.

"Budeme hrát, jak jsme hráli, tedy ve čtyřech pětkách a postupně. Je nám jedno, na kterou lajnu, protože si myslím, že v každé pětce máme nějakou sílu. Ti kluci to zvládali a zvládnou to i teď," doplnil Říha.

Věří, že český tým je vyrovnanější a kvalitu má rozloženou do všech formací. "Němci mají dvě lajny nabité a pak zbytek. Ale když první dvě lajny hrají podle systému, hrají disciplinovaně, ty další dvě se potom přidají. To mužstvo je kompaktní. Uvidíme, co nám tady předvedou. Nevím, s čím do toho půjdou. My budeme chtít hrát svoji hru a to bude pro nás důležité. Když jsme začali mluvit o soupeři a trochu jsme tím kluky svázali, nevypadalo to dobře," připustil Říha.

Pochvaloval si vedle jiného také vývoj týmu. "Kluci chtějí a dáváme čím dál méně pokynů. Řídí si to na ledě sami. V některých fázích k tomu musíme něco říct, ale já si to užívám. Tak by to v týmu mělo být. Musí tam být někdo, kdo přenese ty věci do kabiny. O to má pak trenér práci snazší," konstatoval Říha.

Jeho úlohou je krotit nadšení a přílišnou euforii týmu během rozehraného zápasu. "Když vidíte diváky, jak kluky ženou. Třeba za stavu 4:2 proti Švýcarsku to chtělo hrát trochu hlavou. Ale my se ženeme dopředu, chceme dát další a další gól. Začali jsme dělat chyby, znervózněli jsme a to nás pak před těmi lidmi zase sráží. Musíme hlavy zapnout a být trpělivější," zdůraznil Říha.

Velkým plusem bylo po zvládnutí zápasu se Švýcary setrvání v Bratislavě. "Máme stejný režim. Kluci jsou spokojení, odpočinuli si. Nálada by byla určitě trochu skleslejší, kdybychom museli čtyři hodiny někam cestovat a rozkládat si věci v novém působišti," řekl Říha.