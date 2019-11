Trenér Říha musel udělat změny, na sever Evropy vezme tři gólmany

Praha - Z nominace hokejové reprezentace na turnaj Karjala v Leksandu a Helsinkách se omluvili obránci Jan Košťálek (Sparta), Vladimír Roth (Třinec) a útočníci David Tomášek a Lukáš Rousek (oba Sparta), který figuroval mezi náhradníky. Na první podnik série Euro Hockey Tour v sezoně byli dodatečně povoláni brankář Karel Vejmelka z Brna, bek Hradce Králové Petr Zámorský a sparťanský útočník Jiří Smejkal.

"Tomášek nám hlásil čtrnáct dnů dopředu, že to sice dohraje do pauzy, ale že má velké problémy s patou. Košťálek má problémy s tříslem, Rousek také není fit. Šanci tedy dostane Smejkal, který dorazí v úterý na trénink," uvedl trenér Miloš Říha starší na dnešním srazu v Praze.

Zámorský nahradí Rotha a trenéři nakonec absolvují turnaj jen s devíti obránci místo původně zamýšlených deseti. "Petr je pravák, máme ho vyzkoušeného, mluvil jsem s ním osobně a nemá žádný problém se připojit. Hodí se nám také do přesilovky, oproti začátku sezony zlepšil svou výkonnost, proto jsme po něm sáhli," řekl Říha.

Vejmelka, který dosud čeká na premiéru v národním mužstvu, patrně rovněž odcestuje na sever Evropy. "Nejspíš přistoupíme na variantu, že pojedeme se třemi gólmany, takže bychom si mohli v jednom utkání vyzkoušet Karla Vejmelku a dát každému z gólmanů jeden zápas," nastínil Říha. "Původně jsme nechtěli nominovat obránce ani útočníka, ale zhodnotili jsme to nakonec tak, že to rozložíme na více lidí. Zbylo nám jedno místo, tak proč Karla nezkusit a nedat mu prostor," dodal Říha.

Vejmelka se Smejkalem mohou v reprezentaci debutovat, stejně jako útočníci Michal Kovařčík z Třince a Lukáš Sedlák z Čeljabinsku, který v minulých třech sezonách hrál v NHL za Columbus. Po více než šesti letech se do národního týmu vrátil Tomáš Rachůnek z Karlových Varů.

Vedle omluvených hráčů dnes nedorazil ani obránce Jakub Jeřábek, který se k týmu připojí až v úterý. Zkušený bek, který by měl být jedním z pilířů týmu, absolvuje s Podolskem ještě dnes zápas Kontinentální ligy proti Nižnímu Novgorodu.

"Nevidím to jako problém. Loni jsme s tím měli daleko větší problémy. Letos jsou tu skoro všichni, zatímco loni nám z Ruska přijížděli hráči až před posledním tréninkem či odletem," připomněl Říha.

Kapitánem týmu by mohl být útočník Jan Kovář. "Zatím bych to nechal být. Bavili jsme se o tom v kabině s klukama, kteří si to rozhodnou víceméně sami. Dají nám podnět a společně se na tom domluvíme," řekl Říha.

Do středečního odpoledne, kdy jeho výběr odletí do Švédska, naplánoval čtyři tréninky. "Dnes bude jen takový regenerační po zápasech a cestování, co mají kluci za sebou. Zopakujeme nějaké věci, ale bez většího tlaku. Od zítřka bychom se měli věnovat přípravě, vyzkoušet si přesilovky a oslabení, probrat i taktiku na jednotlivé zápasy," nastínil Říha.

Nominace českých hokejistů na turnaj Karjala v Leksandu a Helsinkách (7.-10. listopadu):

Brankáři: Karel Vejmelka (Kometa Brno; 0 zápasů), Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL; 2), Roman Will (Rögle/Švéd.; 1),

obránci: Milan Doudera (41 zápasů/1 branka), David Musil (oba Třinec; 26/0), Michal Moravčík (Plzeň; 29/1), Filip Pyrochta (Brno; 12/0), Petr Zámorský (Hradec Králové; 62/2), Jakub Galvas (Jukurit Mikkeli/Fin.; 6/1), Jakub Jeřábek (Podolsk;KHL 46/4), Jakub Krejčík (Kärpät Oulu;Fin. 90/2), Andrej Šustr (Kunlun/KHL; 6/1),

útočníci: Ondřej Beránek (7/1), Tomáš Rachůnek (oba Karlovy Vary; 11/0), Michal Kovařčík (0/0), Matěj Stránský (oba Třinec; 11/2), Michal Řepík (77/26), Jiří Smejkal (oba Sparta Praha; 0/0), Hynek Zohorna (27/2), Tomáš Zohorna (oba Chabarovsk/KHL; 91/15), Tomáš Filippi (Liberec; 39/3), Radovan Pavlík (Hradec Králové; 4/1), Radim Zohorna (Mladá Boleslav; 6/0), Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL; 30/8), Jan Kovář (Zug/Švýc.; 126/29), Andrej Nestrašil (Magnitogorsk/KHL; 24/4), Lukáš Sedlák (Čeljabinsk/KHL; 0/0).