Trenér Říha: Kluci k tomu přistoupili skvěle, ale nejsme baletky

Bratislava - Kouč českých hokejistů Miloš Říha mohl být spokojený s tím, jak se jeho svěřenci vypořádali i s posledním papírově slabším soupeřem ve skupině B světového šampionátu. Po Norsku, Lotyšsku a Itálii spláchli jednoznačně také Rakušany. Říhu potěšil přístup hráčů, jejich práce směrem do obrany a výkon brankáře Pavla Francouze. Vadilo mu hlavně příliš vyloučených.

"Splnili jsme, co jsme si řekli. Zápas jsme nepodcenili, zahráli jsme si jak oslabení, tak i přesilové hry. Dotáhli jsme to na nulu vzadu, byl tam dobrý výkon brankáře, pro něhož takové zápasy nejsou jednoduché. Trošku mi tam vadily nějaké chybičky, ale ono to vyplynulo z toho vedení, které jsme na své straně měli," řekl Říha v rozhovoru s novináři.

Český tým stejně jako v pátek s Italy demonstroval od začátku svou sílu a měl herně jasně navrch, nehrozilo tak žádné trápení. "Pro nás je důležité, že to mužstvo k tomu takhle přistoupí. Dobře jsme bruslili, roztáhli jsme šířku, když jsme potřebovali, perfektně jsme se vraceli zpátky. A to je důležité. Oni se sice do pár šancí dostali, ale zase tam byla opora v brance, která tomu mužstvu dávala jistotu," ocenil Říha bezchybného Francouze, jenž za 120 minut na šampionátu neinkasoval.

Jednoznačně se vyvíjející zápas mu ale ukázal i nedostatky. "Důležité je, že to kluci nepodcenili a všichni šlapali. Že jsme nepřestřídávali a hráli herně disciplinovaně. Trošku mě tam mrzí ta oslabení. Vadilo mi tam to oplácení, toho se musíme jednoznačně vyvarovat, to jsme kritizovali a do těch příštích zápasů musíme něco vydržet. Nejsme baletky a musíme umět také něco přijmout," zdůraznil Říha.

Jen za první třetinu si vykoledovali čeští hokejisté čtyři menší tresty a Rakušany pustili dokonce takřka na minutu a půl do přesilovky pět na tři. "Myslím, že některá ta vyloučení byla hodně přísná. Třeba na konci tam Frolíka podrazil brankář, ale to se stává. Měli jsme tam ale chvíle, kdy jsme propadali a snažili se místo bruslení soupeře zachytávat hokejkama, což se dneska píská," připomněl Říha.

Zda mu po pár změnách v sestavě vykrystalizovala po šesti odehraných duelech sestava pro zbytek turnaje, neprozradil. "Uvidíme. Dneska nehrál Moravčík, protože byl trošku indisponovaný, tak jsme mu dali oddechnout. Uvidíme, jak na tom kluci budou zdravotně na ten poslední zápas skupiny se Švýcary," řekl Říha.

Ve hře bude možnost setrvání v Bratislavě. "Vždy je to pohodlnější, než odjíždět tam a zpátky. Na tohle ale nemyslíme. Švýcaři tady podávají výborné výkony, ale budou tady mít třetí zápas za čtyři dny, což by nám mohlo trošku napomoct. Nesmíme to ale podcenit, protože tam mají brejkové hráče, dobré hráče na přesilovky, jsou nepříjemní a disciplinovaní. V tom se jim musíme naprosto vyrovnat," zdůraznil Říha.

Jeho tým nastřílel už 34 gólů, v průměru téměř 5,67 za zápas. A to i přesto, že s Rusy vyšel naprázdno. "Jestliže máte takové hráče... Vždyť to je co hráč, to střelec. Hlavně, aby nám to vydrželo," přál si Říha.

Považoval za důležité, že gólové příspěvky jsou rozložené na všechny formace. "Kdyby dávali góly jen dva hráči, ti ostatní se na ně zaměří a nebudou si tak věřit. To mužstvo si ale dneska věří a má svoji sílu. Může rozhodnout kterýkoliv hráč a kterákoliv pětka," pochvaloval si Říha.

Kapitán Jakub Voráček ocenil, že tým hodně bruslí a hráči jsou stále v pohybu. "Myslím, že od začátku přípravy jsme od toho neupustili. Začali jsme už na Slavii tvrdě pracovat a ten trend jsme si nechali až doteďka. Ještě zítra půjdeme na led a trošku to vybruslíme. Vrací se nám to. Hráči už jsou na to zvyklí a vůbec jim to nevadí. Naopak. Když mají den volno, nevypadá to pak dobře, než se do toho zase dostanou," řekl Říha.