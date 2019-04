Nitra - Trenér českých hokejistů Miloš Říha je po krátkém pobytu v nemocnici zpět u týmu. Dnešní trénink však sledoval pouze v civilu a podvečerní duel se Slovenskem v Trenčíně vynechá. Ujistil však, že sobotní odvetu Euro Hockey Challenge v Nitře, kde v tomto týdnu reprezentační mužstvo absolvuje pátý týden přípravy na mistrovství světa, už odkoučuje ze střídačky.

Šedesátiletý Říha měl být podle původních zpráv ještě v nemocnici v Nitře na pozorování poté, co jako poslední vedl středeční trénink. Vrátit se k týmu měl až v sobotu. Místo toho již dnes pečlivě sledoval trénink mužstva z tribuny po boku generálního manažera Petra Nedvěda, který se k reprezentaci připojil po návratu ze zámoří.

"V nemocnici už jsem být neměl, všechno je v pohodě, ale nejraději bych byl samozřejmě na ledě," uvedl Říha v rozhovoru pro ČTK a deník Sport. "Detaily ale prozrazovat nechci. Jde o banální situaci, která se stane každému člověku, a já myslím, že se to zbytečně nafouklo. Je to zbytečné, protože vytváříme tlak na mužstvo, což je škoda. Měli bychom mužstvo nechat v klidu," řekl Říha.

Důvod hospitalizace zkušeného kouče tak zůstal zahalený tajemstvím. "Všechno je v pohodě. Prostě se mi udělalo trošku zle a doktor je opatrný, tak jsme udělali veškerá vyšetření a na nich se prokázalo, že je to naprosto v pořádku," uvedl Říha.

Účast na mistrovství světa, které začne na Slovensku za dva týdny, jeho současná zdravotní komplikace nikterak neohrožuje. "Ne, to ne. Alespoň tedy doufám, že mě za to neodvolají, že jsem byl v nemocnici," smál se Říha, byť ještě nebyl na první pohled tím energickým trenérem, jakým bývá na střídačce.

Několikrát ale ujistil, že je v pořádku. "Dneska do Trenčína ještě nepojedu a budu na zápas koukat v televizi, ale zítra tady při utkání v Nitře už budu stát na střídačce. Žádná další kontrolní vyšetření už mě nečekají," poznamenal.

Nucená absence v Trenčíně ho mrzela. "Samozřejmě jsem se těšil, že tam pojedu, ale doktoři jsou opatrní. Tak jim dám dneska za pravdu a zítra už chci být u toho, protože ta příprava graduje a já si myslím, že to bude dneska dobrý zápas. Bude to svátek hokeje, Slováci to berou dost prestižně a já se na to moc opravdu těšil. Věřím, že naši kluci se předvedou v tom nejlepším světle," řekl Říha.

Pokyny pro asistenty Roberta Reichla a Karla Mlejnka, kteří povedou mužstvo místo něho, už rozdal. "Nechám to na nich, na telefonu nebudu, ale byl jsem u porady na zápas," dodal Říha.