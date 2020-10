Trenér Realu Zidane vzal porážku se Šachtarem na sebe

Madrid - Trenér fotbalistů Realu Madrid Zinédine Zidane převzal plnou odpovědnost za překvapivou domácí porážku 2:3 se Šachtarem Doněck na úvod nového ročníku Ligy mistrů. Podle francouzského kouče si celý "Bílý balet" za výkon ve středečním utkání skupiny B zaslouží kritiku, v první řadě on.

"Když na hřišti nevidíte tým, který chcete vidět, je to vaše vina. Byl to špatný zápas, špatný večer. Já jsem trenér a je na mně, abych našel řešení. Proti Šachtaru jsem ho nenašel," řekl Zidane na tiskové konferenci.

Real bez zraněného kapitána a lídra obrany Sergia Ramose mezi 29. a 42. minutou třikrát inkasoval, když se prosadili Tete, vlastním gólem Raphaël Varane a Manor Solomon. V úvodu druhého poločasu snížili Luka Modrič a Vinícius Júnior, ale Šachtar už vedení udržel. Vyrovnávací branka Federica Valverdeho z nastavení neplatila kvůli ofsajdu.

"Zasloužíme si kritiku. Všichni z nás a já jako první. Jsem zodpovědný a musím hledat řešení, protože tohle se nesmí stávat. Chybělo nám něco od všeho. Především sebevědomí, což je ta nejdůležitější věc," prohlásil Zidane. "V prvním poločase jsme nebyli hodni této soutěže. Je jasné, že se musíme zlepšit," přidal chorvatský záložník Modrič.

Třináctinásobní vítězové Ligy mistrů poprvé od roku 1986 prohráli v elitní soutěži třikrát po sobě. "Je mi to líto kvůli hráčům. Díky nim jsem toho hodně vyhrál. Nezaslouží si to, ale takový je fotbal. Na druhou stranu nová sezona Champions League teprve začala a my to nevzdáme," uvedl kouč Realu.

Jeho svěřenci nenapravili víkendovou ligovou porážku 0:1 s Cádizem a dostali se pod velký tlak před sobotním šlágrem domácí soutěže proti úhlavnímu rivalovi Barceloně. "Máme zápas každé tři dny, ale to není výmluva. Musím najít to, co nás zase učiní silnými, a budeme vyhrávat. A mám na to jenom pár dní," upozornil Zidane.

"Nemůžeme ztrácet čas tím, že se budeme litovat. Je dobře, že se Clásico blíží. Nezapomněli jsme hrát fotbal. Zápas s Barcelonou je vždycky speciální a my budeme připraveni," dodal Modrič.