Praha - Přestože fotbalisty Jablonce opustili v zimní přestávce tři členové základní sestavy Lukáš Masopust, Matěj Hanousek a David Lischka a zájem je i o dalšího klíčového hráče Michala Trávníka, podle trenéra Petra Rady má mužstvo stále dostatečnou kvalitu, aby v jarní části ligy bojovalo o evropské poháry. Kouč věří, že se Severočechům povede opory nahradit. Jablonečtí momentálně hledají obránce z Čech.

"Odchody k tomu patří, klub se takhle rozhodl. Myslím, že po podzimu, který jsme měli, se dalo očekávat, že někteří hráči odejdou, že o ně bude zájem. Na jednu stranu je to pro nás dobré, na druhou nepříjemné. Ale takový je fotbal, hráči přicházejí a odcházejí. Musíme vybrat ty správné, kteří je dobře nahradí," řekl novinářům Rada po bezbrankové remíze v utkání Tipsport ligy s Pardubicemi.

Severočeši odchodem Hanouska s Lischkou do Sparty ztratili polovinu ze základní obranné čtveřice. "Asi pro každého je nepříjemné, když odejdou dva hráči z obrany, ti hráči tam byli sehraní. Ale nevnímám to jako velký problém. Je tady Břečka, uvidíme, až se vrátí Sobol, jak bude vypadat. Budeme se ještě dívat po někom na levou stranu, tam budeme mít asi největší deficit," podotkl Rada.

Po obránci se Jablonec vzhledem ke kratší zimní přestávce rozhlíží v Česku. "Jelikož je krátká doba do mistrovské soutěže, je z pohledu komunikace a všeho lepší dívat se v Čechách. Ti hráči by do toho mohli rychleji zapadnout," mínil Rada.

Není vyloučeno, že Jablonec opustí ještě někdo další. Zájem je hlavně o záložníka Trávníka. "Jedna věc jsou nějaké řeči, že jedna bába povídala, a druhá věc je, pokud přijde nějaká konkrétní nabídka. Pokud by měl ještě nějaký odchod nastat, chtěl bych, aby to bylo co nejdřív, protože příprava je krátká. Kdyby to bylo koncem měsíce, bylo by to pak složitější dokombinovat to do sebe," prohlásil Rada.

"Uvidíme, jak to bude, už je to asi jen o jednom hráči, Trávníkovi, o kterém se tady spekuluje. Ale jsou to jen nějaké články v novinách, on je zatím v klidu. Od vedení mám zprávy, že nic konkrétního na stole neleží," dodal bývalý reprezentační trenér.

Navzdory odchodům opor Jablonec nemění ambice bojovat ze čtvrtého místa po podzimu o první šestku, která si zahraje nejlepší část nadstavby. "Bylo by špatné, kdybychom najednou hráčům řekli, že nemusejí hrát. Budeme se chtít udržet v první šestce, což je pro nás cíl. Samozřejmě to bude těžší po těch odchodech, ale jsou tady jiní hráči, které do toho budeme muset zapracovat. Poprat se s tím, nic jiného nám nezbývá. Musíme hráče přesvědčit, že jsou tady proto, aby byli připraveni, když někteří odejdou," doplnil Rada.