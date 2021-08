Trenér Rada přiznal, že pokud Jablonec přes Žilinu nepostoupí, bude na něj tlak

Jablonec nad Nisou - Trenér fotbalistů Jablonce Petr Rada si je vědom, že pokud jeho svěřenci v závěrečném 4. předkole Evropské konferenční ligy přes Žilinu nepostoupí, bude na něj tlak. Souboj se slovenským soupeřem bere jako opravu po neúspěšném 3. předkole Evropské ligy se Celticem Glasgow.

Severočeši odstartovali ligovou sezonu domácí výhrou 1:0 nad Ostravou, v dalších pěti soutěžních utkáních ale nevyhráli a připsali si čtyři porážky. Ve 3. předkole Evropské ligy dvakrát podlehli Celticu Glasgow (2:4 doma a 0:3 venku). Pokud by Jablonečtí Žilinu vyřadili, inkasovali by za účast v hlavní fázi Evropské konferenční ligy bonus v přepočtu zhruba 75 milionů korun.

"Pokud nepostoupíme, bude tlak na mě, to je jasné, na to se asi ptáte. Samozřejmě ale do Konferenční ligy postoupit chceme. Proti Žilině se o to musíme poprat, abychom to zvládli. Celtic nám nevyšel, i když to byl podle mnohých soupeř, kterého jsme měli zdolat, ale bohužel se to nepovedlo. Teď máme opravu. Budeme se snažit postoupit," řekl Rada na tiskové konferenci.

Doufá, že se jeho tým od prvního utkání se Žilinou, které je na programu ve čtvrtek na jablonecké Střelnici, odrazí. "Kéž by to tak bylo. Sezona je ale dlouhá, neodstartovali jsme ji jako předcházející. Ve fotbale to takhle někdy je, že se vám nedaří. Teď ale musíme dát ligu stranou, čeká nás jiná soutěž," uvedl Rada, který v sobotu oslaví 63. narozeniny.

Žilinu považuje za hladový tým. "Na Slovensku jsou v tabulce nahoře, hrají hodně pohyblivý a důrazný fotbal. V kádru mají pět cizinců, rozhodně nesnižuji jejich kvalitu. Trošku nezvyk je, že doma hrají na umělé trávě. Teď o víkendu v Liptovském Mikuláši hrálo devět jiných hráčů, stejně mladých, mají jich hodně. Nesmíme podcenit žádnou situaci. Vidí před sebou stejnou šanci jako my. Určitě to bude nepříjemný soupeř," prohlásil bývalý trenér Plzně, Slavie či Sparty.

Na utkání se "Šošony", jak se Žilině přezdívá, se těší i díky své hráčské minulosti. "Nejen hráčům, ale i trenérům a novinářům chybí konfrontace se slovenským fotbalem. Jsem šťastný, že jsem mohl federální ligu hrát, protože ty zápasy byly zajímavé, chodilo na ně hodně lidí. V týmech jako Slovan, Trnava, Žilina, Košice byli velcí hráči, mělo to náboj. Rád se na tato místa vracím, Žilina je fotbalové město," konstatoval bývalý obránce pražské Dukly, Düsseldorfu, Toronta, Blšan či Bohemians 1905.

Těší ho zdravotní stav mužstva. "Všichni hráči jsou zdraví, zdravotní problémy se nám zatím vyhýbají, takže za to jsme rádi," řekl Rada, jehož mužstvo v minulé sezoně vyřadil ve 2. předkole Evropské ligy jiný slovenský celek Dunajská Streda, která doma zvítězila 5:3 po prodloužení.