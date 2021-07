Trenér Prskavec starší od tří čtvrtin jízdy věděl, že si jeho syn jede pro zlato

Tokio - Několik branek před cílem už Jiří Prskavec starší věděl, že si jeho syn jede pro vytouženou zlatou olympijskou medaili. Po bronzu z Ria de Janiero, kde startoval jako úřadující mistr světa, nejlepší český kajakář vyspěl a roli favorita zvládl s přehledem. Konkurenci ve finále deklasoval o více než tři sekundy a podruhé se v olympijském areálu vodního slalomu v Tokiu radoval tandem otec a syn. V pondělí získal stříbro kanoista Lukáš Rohan, kterého trénuje jeho otec Jiří.

Prskavce staršího na břehu uklidnilo, jak obratně si jeho syn počínal mezi brankami finálové trati. "Viděl jsem, že jede to svý, a při těch výkonech, které tam dosud byly, to musí dát. Že na poslední protivodě je dostatečně zkušený, aby tam byl. Byl jsem strašně rád," vyprávěl novinářům. V závěru už si byl jistý úspěchem. "Tak ve třech čtvrtinách, okolo té branky 21, 22. Věděl jsem, že vede o čtyři a půl (sekundy). A on když jede od začátku to svý, tak to dokáže. Samozřejmě může udělat chybu, ale zdálo se mi, že jede dostatečně soustředěně a přesně, nehoní desetinky a jede, co umí a zná," vysvětlil.

V závěru u trati dal průchod emocím. "Sice se tu nesmělo křičet, ale ke konci jsme křičel docela dost," řekl s připomínkou, že podle opatření by se mělo povzbuzovat jen potleskem. To se ale nedodržuje prakticky na žádném sportovišti, i když tam běžní fanoušci nemohou. Do vody ale Prskavec neskočil, jen se k synovi naklonil ze břehu. "Myslím, že to bylo dostatečně spontánní, že jsem se ho snažil obejmout, protože si myslím, že to pro něj bylo opravdu těžké a že na to čekal," uvedl.

Od olympijských her v Riu, kdy ho dotek branky připravil o zlato, se Prskavec mladší naučil lépe zvládat tlak okolí. "V tomhle se od poslední olympiády strašně poučil. Tak jsme si o tom dlouho vyprávěli. Já mu říkal, že musí vědět, že na něj ten tlak bude. 'Jezdíš nejlíp, a když to dokážeš předvést, tak musíš vyhrát'," řekl mu otec. Jako trenér si uvědomuje, že Prskavec má aktuálně před konkurencí náskok. "V téhle chvíli, když všichni závodníci jedou blízko maxima, tak si troufnu říct, že je o trošičku lepší. Ne o moc, jedna drobná chyba a už je pátý," připomněl ošemetnost vodního slalomu.

Ráno na majiteli světových i evropských titulů viděl odhodlání získat poslední velké zlato, které mu ve sbírce chybělo. "Vzbudil se a řekl si, že dneska je jeho den a dneska to dá. Všechno hodil za hlavu, ale bylo to strašně těžké, to se nedá se žádným jiným závodem srovnat. Ty výkony ostatních nebyly kdovíjak zářivé, ale je to nesrovnatelné. V malém sportu, jako je vodní slalom, rozdíl mezi titulem mistra světa a olympijským vítězem je obrovský. V té mediální rovině a tlaku na jednotlivce," přiblížil.

I když kajakář Prskavec zkompletoval sbírku trofejí, jeho otec se neobává, že by ztratil motivaci. "Za ty roky ho to pořád strašně baví a díky tomu je tam, kde je. Baví ho závodit, vyhrávat. Jedno, jestli je to Český pohár nebo olympiáda," dodal.