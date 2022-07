Trenér Priske je s přípravou spokojený, Sparta je podle něj na správné cestě

Praha - Dánského trenéra Briana Priskeho potěšila pětitýdenní příprava s fotbalisty Sparty. Přípravné zápasy na soustředění v Rakousku podle něj ukázaly, že tým je na správné cestě. Uvědomuje si ale, že hráči ještě potřebují čas, aby se dostali na požadovanou úroveň. Ve čtvrtek si v úvodním duelu 2. předkola Evropské konferenční ligy proti Vikingu Stavanger odbyde soutěžní premiéru na lavičce Pražanů. Priske si myslí, že pro norského soupeře bude těžší Letenské analyzovat.

"Jsem potěšený, mám radost z pětidenní přípravy. Hráči se dobře adaptovali. S (vedoucím fyzické přípravy) Christianem (Clarupem) jsme si brzy uvědomili, že musíme hráče posunout, ale zároveň s nimi mít trpělivost, abychom je nepřetížili," řekl Priske na tiskové konferenci.

"V přípravných zápasech na soustředění v Rakousku jsme viděli, že jsme na správné cestě, co se týče intenzity, s níž bych chtěl hrát. Vím, že nějaký čas potrvá, než všichni hráči budou na požadované úrovni. Udělali ale progres. Data vypadají dobře a ukazují nám, že jsme na správné cestě," uvedl pětačtyřicetiletý rodák z Horsensu.

Spartu čeká první soutěžní utkání v ročníku, zatímco Viking je v polovině sezony, jelikož norská liga se hraje systémem jaro - podzim. "Nemyslím si, že to je pro nás výhoda, ale určitě to bude pro trenéry Vikingu a jejich realizační tým těžší nás analyzovat, odhadnout základní sestavu a taktický záměr. V Norsku jsou ale dobří hráči i trenéři, hodně analyzují, shánějí si informace všude možně. Rozhodne se na hřišti," konstatoval Priske.

"Není to o mně, to hráči musí hrát na požadované úrovni. My trenéři je musíme připravit co nejlépe ve všech možných ohledech. Na Viking jsme se připravili co nejlépe, viděli jsme hodně zápasů, i naživo," prohlásil někdejší kouč Midtjyllandu a Antverp.

Letenští v minulých dvou sezonách startovali ve skupině Evropské ligy. Oproti tomu Viking se v hlavní fázi pohárů představil naposledy v ročníku 2005/06. "Nejsem si jistý, jestli to bude výhoda. Víme ale, že máme kvalitu v týmu a hráče, kteří pravidelně hrají reprezentační a pohárové zápasy. Jsem spokojený se svým týmem. Těším se na zítřejší zápas i proto, že uvidím, jak moc jsme se posunuli," mínil Priske.

Zatímco loni Sparta startovala ve 2. předkole Ligy mistrů, tentokrát bojuje o účast až ve třetí pohárové soutěži, kam vede cesta přes tři předkola. Jakékoli zaváhání by znamenalo, že se na podzim v hlavní fázi Evropské konferenční ligy nepředstaví. Vítěz dvojzápasu Sparta - Viking vyzve v dalším předkole skotský Motherwell, nebo irský klub Sligo Rovers.

"Pro nás to v žádném případě nemění přístup k utkání. Musíme zvítězit a kvalifikovat se do dalšího kola. Nemáme druhou šanci. Budeme mít úplně stejný přístup, abychom byli v dvojzápase lepší. Soustředíme se na to, abychom postoupili do 3. předkola," konstatoval Priske.