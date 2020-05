Trenér Plzně Guľa bere zápasy bez diváků jako výzvu

Plzeň - Trenér fotbalistů Plzně Adrián Guľa bere jako velkou výzvu dohrávat prvoligovou sezonu bez diváků. Slovenský kouč zápasy v podobné atmosféře zažil už ve své vlasti, kde však důvodem prázdných stadionů nebyla koronavirová pandemie, ale malá fanouškovská podpora některých klubů.

Díky vlastním zkušenostem nemusel hledat inspiraci v německé lize, která minulý víkend jako první velká soutěž v Evropě obnovila sezonu. "Já zažil na Slovensku zápasy bez diváků, i když mohli přijít. Já nemusel hledat bundesligový zápas, já už si ho prožil na Slovensku. Protože fanouškovská podpora některých klubů tam opravdu nebyla taková, že by na každý zápas byl vyprodaný stadion," řekl Guľa během videokonference s vybranými novináři.

"Já bych to skoro otočil. My jsme někdy museli na tréninku pouštět hudbu z reproduktorů, abychom se připravili na to, jak hrát před velkým počtem diváků," doplnil s úsměvem bývalý trenér Trenčína, Žiliny nebo slovenské reprezentace do 21 let.

Hrát fotbal bez diváků podle něj není úplně snadné. "Je tam víc rozptylovacích faktorů. Když je plný stadion, neslyší hráči každou vsuvku od trenéra, od spoluhráčů nebo protihráčů. Hráči to zažili v přípravném období, ale ostrý zápas je přece jen něco jiného. Snažíme se připravit v rámci možností i na to," konstatoval Guľa. "Bereme to jako velkou výzvu, jak to bude vypadat," přidal čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Druhý tým tabulky, který pod Guľou vyhrál všechna čtyři ligová utkání a po 24 kolech ztrácí osm bodů na vedoucí Slavii, se po více než dvouměsíční přestávce vrátí do sezony ve středu na hřišti deváté Sparty.

"Budeme vycházet z toho, že hráli velmi slušný zápas na Slavii ještě před koronavirem. Ale spíš se potřebujeme dostat do vzájemné konfrontace, jak chlapci vnímali, když proti nim hráli. V takových zápasech s velkým rivalem mohou rozhodnout opravdu detaily. Musíme se přizpůsobit tomu, že jsme je teď nemohli sledovat. Podstatné je věnovat pozornost věcem, které se snažíte dělat a máte je stoprocentně pod kontrolou," upozornil Guľa.

Souhlasí s názorem zahraničních trenérů, podle kterých při zápasech bez fanoušků mají šanci zazářit úplně jiní hráči nebo dokonce celá mužstva. "Může vyskočit některý hráč, který je silný v tréninkovém procesu a bez tlaku fanoušků. Víc dovolit si můžou i týmy, které nemívají tu fanouškovskou podporu takovou. Já věřím, že my budeme cítit fanoušky a jejich energii aspoň na dálku, protože nám velmi pomáhali v období, které už mohu hodnotit," uvedl trenér Viktorie.

Věří, že před restartem soutěže už nedojde k žádným zádrhelům a všichni v plzeňském celku budou mít i další testy na koronavirus negativní. "Jsme už jednou otestovaní, já dokonce dvakrát, kvůli cestě domů na Slovensko. Nezaobírám se tím, věřím, že jsme všichni v pořádku a že každý z nás dodržuje, v rámci možností, všechna doporučení. Nervozitu necítím," řekl Guľa.

Má jiné pocity než před začátkem jarní části ročníku, kdy v Plzni střídal kouče Pavla Vrbu. "Věřím, že teď jsme dál. Nějakou dobu už se s týmem známe. Jsme dál i se způsobem, jakým bychom se chtěli prezentovat. Ale podstatné je, aby se nám všechno podařilo správně načasovat. V našem případě to bude středa v osm večer na Letné," dodal.