Trenér Petr: Kluci na MS možná překvapili i sami sebe, ale ten konec je kaňkou

Frisco (USA) - Přes velké odhodlání, smělé ambice i velmi dlouhou přípravu skončilo mistrovství světa hokejistů do 18 let v USA pro český tým už ve čtvrtfinále. Po výprasku 1:11 s Ruskem v posledním utkání v základní skupině přišel navíc další debakl. Na úvod vyřazovacích bojů podlehli čeští mladíci Kanadě 3:10. Kouč Jakub Petr přiznal, že drtivé porážky vrhají stín na předchozí vystoupení týmu, která byla herně povedená, jen jim chyběl lepší výsledek.

"Nevěděli jsme úplně přesně, co od mistrovství můžeme čekat a co se může na turnaji stát. Hlavně jsme to asi byli my a Německo, kde se soutěže moc nehrály. Nechci ale v této chvíli být jen negativní. Kluci tady zvládli přípravný zápas se Švýcarskem i klíčový duel s Německem, překvapili nás - a podle mě i sami sebe - v zápasech s Finskem i Amerikou. Ty poslední dva zápasy... Nechci říkat, že je to vystřízlivění, ale kaňka ano," řekl po vyřazení Petr během on-line tiskové konference.

Před čtvrtfinálovým duelem s Kanaďany avizoval, že cesta k první české medaili od stříbra z roku 2014, kdy byl právě Petr hlavním koučem, nemůže být lehká. Přesto mohla být teoreticky alespoň o něco snazší, kdyby se týmu po úvodní výhře 3:1 nad Německem povedlo dotáhnout k vítězství dobře rozehraný zápas s Finy, kteří v závěru otočili skóre ze 3:5 na 6:5. "Myslím, že to byl možná klíč k úspěchu v celém turnaji," připustil Petr.

Kanaďané dostali velmi rychle zápas zcela pod kontrolu. V sedmé minutě vedli už 3:0. "Věděli jsme o kvalitě Kanady, ale bohužel ten začátek rozhodl. Vstoupili jsme do zápasu dobře, ale potom dostaneme z prvních šesti střel čtyři góly. Nesložili jsme zbraně, speciálně ve druhé třetině za stavu 5:2 tam bylo několik situací, ze kterých jsme se mohli vrátit do zápasu. Neříkám, že kdybychom v tu chvíli dali třetí gól, tak je porazíme. Ale byl to druhý zlomový moment utkání," uvedl Petr.

"Už se mě ptali i zámořští novináři, zda nebylo na hráčích v těch posledních šesti třetinách znát, že tady za těch pár dnů bylo těch zápasů tolik," řekl sedmačtyřicetiletý kouč. Možná chyba, možná za to budu grilovaný - jak ostatně čekám - že jsme měli hrát jiný styl hokeje. Ale už teď pár minut po zápase říkám, že určitě ne. Jsme na nějakém stupni vývoje a ty nejlepší celky hrají právě tento styl hokeje. A kluky jsem na to i připravoval, že z toho budou unavení," prohlásiil Petr.

Ocenil také hru vítězů. "Kanada hrála opravdu dobře. Mají tam individuality, styl hokeje, obrovská rychlost, totální koncentrace. Hrají v obrovské rychlosti a umí proměňovat šance," konstatoval Petr.

"Když se z toho kluci poučí, jejich čas přijde. A já věřím, že hodně z nich se podívá i do toho opravdového hokeje. Mají před sebou dvacítky, pak i seniorský nároďák. Jestli si z toho vezmou ponaučení po té individuální stránce, když vidí, na jaké úrovni můžou hráči v jejich věku být, tak to pro ně bude dobré. To byl také ten nejdůležitější vzkaz do kabiny. Určitě nebudu do někoho kopat a říkat 'kdyby', to není můj styl," uvedl kouč.