Trenér Pešán: Vyřazení ve čtvrtfinále beru jako neúspěch, nikoliv propadák

Riga - Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán byl po skončení čtvrtfinále mistrovství světa v Rize hodně zklamaný. Věřil a doufal, že právě on bude tím, kdo s týmem ukončí čekání na cenný kov ze šampionátu v roce 2012. Místo toho však mužstvo dohrálo v turnaji, který proběhl v neobvyklých podmínkách, už ve čtvrtfinále. Od bronzu z turnaje před devíti lety již popáté.

"Beru vyřazení ve čtvrtfinále jako neúspěch a jsem zklamaný. Neberu to jako propadák, ale vnímám to jako neúspěch z toho důvodu, že jsem chtěl hrát o medaile. Víc k tomu teď nejsem schopen říct, co se týká nějakého hodnocení celého turnaje. Nechci dělat hned po zápase nějakou analýzu, chci si na to vzít čas," řekl Pešán na tiskové konferenci po utkání.

Prohra 0:1 s Finy přišla i přes slibný začátek. "Hlavně ze začátku zápasu byli i Finové trošku nervózní. Nedokázali jsme však finské obránce dostat pod tlak, aby chybovali. Byli jsme trošku bázliví. Věděli jsme, že Finové hrají extrémně propracovaný systém středního pásma a připravovali jsme se na to. Na můj vkus jsme tam ztráceli moc kotoučů. Měli jsme je dostávat více do hloubky," uvedl Pešán.

"Bohužel po aktivní první desetiminutovce nám defenzivní hra Finů začala tupit naši ofenzivu. Pak jsme udělali při jedné ztrátě kotouče ve středním pásmu faul, soupeř převzal iniciativu v přesilové hře a pak vystrkoval své ofenzivní růžky. My jsme bohužel nenašli dost odvahy na kotouči a dost drzosti v útočném pásmu tak, abychom si vynutili nějakou přesilovku nebo něčím Finy překvapili, což se nám evidentně nepovedlo," doplnil Pešán.

Velká očekávání před turnajem, kdy Češi vyhráli v přípravě na MS všech devět utkání, brala pozvolna za své. I kvůli špatnému vstupu do turnaje a nepřesvědčivým výkonům.

"Byla to ale spíš taková mediální masáž. Protože jsme měli dobré výsledky (v přípravě) a předváděli jsme slušnou hru, tak očekávání byla samozřejmě vysoká. Sám jsem ale u týmu brzdil před turnajem tu náladu, protože to vypadalo, že jedeme jen pro zlato. A jak se ukázalo, nebyla to pravda. Turnaj byl specifický i v tom, kolik tady bylo překvapení, a to včetně čtvrtfinálových bitev," namítl Pešán.

I do čtvrtfinálového boje šla opět změněná sestava. Třiačtyřicetiletý kouč si ji obhajoval, přestože opomenul například Jiřího Sekáče nebo Michaela Špačka, jenž byl přitom s Robinem Hanzlem nejlepším nahrávačem v týmu se čtyřmi asistencemi. "Stojím si za tím, i když to může teď znít trošku nesmyslně. Celý turnaj nám však nešla oslabení, takže jsme tak chtěli pomoci naší defenzivě," vysvětlil Pešán.

Nesehranosti se neobával. "Myslím, že to není úplně o sehranosti, ale spíš o nasazení a bruslení. Nemyslím, že by ta sehranost hrála nějakou velkou roli. S ohledem na covidová opatření jsme tu mohli mít více hráčů než obvykle, což umožňovalo změny v sestavách a trošku nějakou strategii při nasazování hráčů, což není běžná věc při šampionátu. I my jsme točili se sestavou z toho důvodu. Bylo tady dost hráčů, aby tým měl sílu. I dnes jsme tým poskládali tak, jak jsme uznali za vhodné," dodal Pešán.

Mužstvo dnes nevytáhly z propasti ani posily z NHL. "Myslím, že spousta z těch kluků hrála skvělý turnaj a rozhodovali zápasy, které jsme museli nutně vyhrát, ale dnes nám samozřejmě jejich góly chyběly," uznal Pešán.

Udělal by zpětně na turnaji něco jinak, kdyby mohl? "Pár věcí bych asi jinak udělal, ale nemohu říct nic konkrétního. Některá utkání jsme odehráli velmi slušně. Nemohu nikomu říct, že by neodehrál turnaj naplno, ale nebylo to samozřejmě ideální. Přirozeně, že kdybych věděl, jak tým naladit lépe, tak to udělám."

Z turnaje vypadla vedle Čechů všechna zbývající mužstva ze skupiny A. "Nevím, zda je o souhru okolností. Bylo zjevné, že některé ty dvojice mají v sobě o něco více emocí. Nejsem ale překvapený, protože tohle mistrovství je opravdu specifické a dokazují to i výsledky čtvrtfinálových duelů," uzavřel Pešán.