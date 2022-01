Trenér Patera nečekaně končí u hokejistů Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav - Trenér Pavel Patera končí na vlastní žádost u hokejistů extraligové Mladé Boleslavi. Radima Rulíka na střídačce nově doplní Petr Haken, který ve středočeském klubu dosud působil jako šéftrenér mládeže a kouč juniorů. Bruslaři o tom informovali na svém webu.

"Myslím, že to bylo oboustranně složité a bolestivé rozhodování. Nakonec jsme souhlasili s tím, že Pavlovi vyhovíme a spolupráci ukončíme," uvedl generální manažer Jan Tůma.

Olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr světa Patera požádal o uvolnění po pátečním domácím zápase proti Olomouci. V neděli v Pardubicích již na střídačce chyběl. "Měli jsme spolu schůzku a taky si přes víkend několikrát volali. Nebylo to něco, co by obě strany rozhodly hned. Jeho důvody jsme se nakonec jako klub rozhodli respektovat a vzájemnou spolupráci předčasně ukončit," doplnil Tůma.

Padesátiletý kouč působil v Mladé Boleslavi čtvrtou sezonu, nejprve byl jedním z asistentů Miloslava Hořavy a následně se stali s Rulíkem rovnocennými trenéry. V minulé sezoně Bruslaři pod jejich vedením postoupili do semifinále play off, ve kterém prohráli 3:4 na zápasy s pozdějšími mistry z Třince. Aktuálně jim patří sedmé místo v tabulce.

"Chceme Pavlovi moc poděkovat za všechno, co pro náš klub udělal. Je to skutečná legenda českého hokeje a v naší organizaci zanechává nesmazatelnou stopu. Bylo nám ctí, že jsme s ním mohli spolupracovat," uvedl Tůma.