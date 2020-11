Trenér Krejčí přirovnal postup s jednadvacítkou k titulu s Plzní

Ilustrační foto - Utkání skupiny 4 kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let: Česka republika - Chorvatsko, 7. září 2020 v Českých Budějovicích. Trenér ČR Karel Krejčí.

Ilustrační foto - Utkání skupiny 4 kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let: Česka republika - Chorvatsko, 7. září 2020 v Českých Budějovicích. Trenér ČR Karel Krejčí. ČTK/Pancer Václav

Praha - Trenér Karel Krejčí přirovnal postup s reprezentací do 21 let na mistrovství Evropy k zisku prvoligového titulu s Plzní. Jednapadesátiletý kouč také přiznal, že při čekání na ostatní výsledky, které rozhodovaly o osudu jeho týmu, byl velmi nervózní.

Český celek zakončil kvalifikaci v pátek výhrou 1:0 v Řecku a postup na Euro už neměl ve vlastních rukou. Potřeboval k tomu buď zaváhání Skotska, které by v případě vítězství a rovnosti bodů mělo lepší vzájemnou bilanci, nebo alespoň jeden příznivý výsledek v dalších skupinách.

Nakonec o postupu jednadvacítky rozhodla už dnes prohra Skotska v Aténách. "Jsem nadšený a pyšný na všechny, kteří se na tom podíleli," prohlásil Krejčí. "Je potřeba si uvědomit, že to byla velmi vyrovnaná skupina a až do posledního kola prakticky čtyři týmy hrály o postup," dodal.

"Po výhře v Řecku to byly neskutečně dlouhé čtyři dny. Člověk měl všechny varianty v hlavě, ale nemohl to nijak ovlivnit. Byl jsem strašně nervózní, hlavně jak se blížil ten zápas z naší skupiny. Člověk si sice namlouvá, že těch možností je víc, ale jsem rád, že se to rozhodlo už teď," prohlásil Krejčí.

Postup na Euro, které se uskuteční v březnu a v červnu ve Slovinsku s Maďarskem, zařadil mezi svými úspěchy hodně vysoko. "Jako asistent nebo hlavní trenér jsem toho ve fotbale zažil poměrně dost. Když se budeme bavit o roli hlavního trenéra, tak mám na klubové úrovni titul a tohle dávám na podobnou úroveň," prohlásil.

Češi vyhráli skupinu s bilancí šesti výher, tří remíz a jediné porážky. Druhé Chorvatsko na ně ztratilo jeden bod a Skotsko tři. "Po prohře ve Skotsku nám nebylo nejlíp, ale tým ukázal, že důležité zápasy pod tlakem dokáže zvládnout," připomněl Krejčí klíčové okamžiky v kvalifikaci.

"Výhry v Litvě a Řecku nás vyšvihly do čela," dodal. "Chorvati ukázali, že mají vynikající hráče, Řekům vyšel loňský podzim, teď trochu odpadli, ale mají výrazné individuality. To stejné Skotové. Asi mi to dojde až později, ale dosáhli jsme fantastického úspěchu," řekl Krejčí.