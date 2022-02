Trenér Koubek chce s Hradcem zůstat v prostřední skupině

Hradec Králové - Pro trenéra fotbalistů Hradce Králové Miroslava Koubka je cílem pro jarní část první ligy udržet "Votroky" na místech v prostřední skupině tabulky. Sedmdesátiletý kouč nevyloučil, že i po sezoně bude pokračovat na lavičce východočeského nováčka, k tomu se ale musí splnit hned několik předpokladů.

Hradec zakončil nečekaně povedený podzim na sedmé příčce. "Cíl je takový, že bychom se chtěli udržet ve střední skupině. Je to tam rozdíl pár bodíků. Jsou za námi velké ryby jako Liberec, Budějovice nebo Olomouc. Nemyslíme na první skupinu, jsme si vědomi, že jsme jeli trošku nad plán. Realita udržení ve střední skupině by měla být náš cíl a chceme mu věřit," řekl Koubek na on-line tiskové konferenci.

"Střední skupina je našlapaná a skupina o záchranu není daleko, jenom šest bodů. Určitě nás čeká horké a těžké jaro. Nemáme nějak lehký los. Hrajeme venku u ohrožených mužstev, doma máme pět zápasů, ale z toho jeden je favorizovaná Slavia, další Mladá Boleslav, což není žádný domácí zápas. Dobře víme, že ještě není vyhráno a musíme udělat spoustu bodů," doplnil zkušený trenér.

Před sezonou s vedením Hradce Králové podepsal smlouvu na rok a během podzimu naznačil, že v létě ukončí kariéru. "V zimní přípravě jsem říkal, že se na tom nic nemění, ale také jsem prohlásil ,nikdy neříkej nikdy'. Musím počkat sám na sebe, v jakém budu stadiu za čtyři měsíce. Musím počkat, jaký bude sportovní výsledek Hradce na jaře a jaký bude kádrový stav. Pokud bude mít Hradec zájem a zvládneme to, tyto hlavní tři atributy budu zvažovat," přiznal Koubek.

"Ještě čtvrtý atribut je moje manželka, která se na to (prodloužení smlouvy) tváří negativně. Už má připravený velký kufr a začíná ho plnit. Uvidíme," přidal se smíchem bývalý kouč Kladna, Ostravy, Mladé Boleslavi, Slavie, Plzně nebo Bohemians 1905.

Východočeši do jarní části nejvyšší soutěže vstoupí v neděli na hřišti druhé Plzně, kterou v srpnovém šestém kole v domácím azylu v Mladé Boleslavi porazili 1:0. "Samozřejmě se těšíme. Zápas v Plzni je vždycky dobrá konfrontace, kdy si my jako nováček můžeme ověřit, jak na tom jsme po pauze. Jsou favoritem, to je jasné, ale předem nic není ztracené. Začíná zápas od 0:0 a my se tam pokusíme uspět. Není důvod si myslet, že to není možné," prohlásil Koubek, jenž v roce 2015 dovedl Viktorii k mistrovskému titulu. "Musím konstatovat, že nějakou extra motivaci nemám. Pro mě je to v tuto chvíli ligové utkání venku na půdě favorita a těžkého soupeře," dodal bývalý brankář.