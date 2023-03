Trenér Kalous: Věřím, že budeme pro kohokoliv velmi nepříjemným soupeřem

Mladá Boleslav - Trenér Jiří Kalous po lednovém příchodu k hokejistům Mladé Boleslavi splnil v extralize základní cíl v podobě postupu do vyřazovacích bojů a teď má za úkol dovést Bruslařský klub z předkola do hlavní části play off. V cestě přitom mužstvu stojí shodou okolností tým, který zkušený kouč vedl v minulé sezoně - Kometa Brno. Kalous ale věří, že Mladoboleslavští se mohou měřit s jakýmkoliv soupeřem, jak uvedl v rozhovoru s novináři.

Sezona ambiciózního středočeského klubu byla po dobrém startu přinejmenším nepřesvědčivá. Rozpaky budily nepovedené výkony i výsledky i proto, že Mladá Boleslav skončila v předchozích dvou sezonách shodně čtvrtá. A i poté, co Kalous nastoupil na střídačku po odvolání Ladislava Čiháka, k němuž vedení sáhlo zkraje roku, nebyla cesta za zlepšením snadná.

"Přišel jsem v půlce ledna a musím říct, že to rozpoložení týmu po té psychické stránce nebylo zrovna optimální. Tým se pohyboval ve spodních patrech tabulky a byl tam pořád otazník toho, zda vůbec zvládneme uhrát předkolo. Když hrajete dobře a ztrácíte zápasy o gól, po prodloužení nebo nájezdech, tak se to vždycky nějakým způsobem na týmu podepíše," konstatoval Kalous.

"Společně s kolegy jsme se snažili navodit pozitivní atmosféru, abychom si více věřili, byli silní na puku a měli víru v to, že záleží na nás, jak budeme hrát, a nikoliv na soupeři. Myslím, že se to v průběhu času pomalinku měnilo a kluci si ve hře začali dovolovat víc. Nakonec jsme to všechno zvládli a to je pro nás velmi důležité. Pro kluky to je určitě velký impulz, do play off teď půjdeme s čistou hlavou a věřím, že budeme pro kohokoliv velmi nepříjemným soupeřem," řekl Kalous.

Přiznal ale, že v základní části to bylo v podání jeho svěřenců prakticky až do konce kostrbaté. "Odehráli jsme sice velmi dobrá utkání, ale i ta, která se nám příliš nepovedla. Přišly i zápasy, které byly hodně dobré, ale zase nedopadly výsledkově. Jedním z hlavních problémů byla bezpochyby koncovka. Dostávali jsme se do hodně šancí, ale ta naše bolest, co se týče jejich proměňování, se často promítla i do konečného výsledku. Věřím ale, že postupně ten tlak do brány a dobré clonění brankáři ještě vylepšíme. A snad i s tím kořením, tedy že budeme střílet více branek," přál si Kalous.

Za poslední zápasy tři zápasy si ale Bruslaři připsali tři výhry a v základní hrací době nastříleli celkem deset branek. "Myslím, že nám to určitě pomohlo. Hráli jsme s dobrými týmy a ověřili si, že je můžeme porazit. Určitě to klukům k sebevědomí pomůže," řekl Kalous.

Na cestě do čtvrtfinále potřebují Středočeši překonat nástrahy předkola proti brněnské Kometě, týmu, který rovněž zůstal za očekáváním. "Samozřejmě ten tým dobře znám a všichni víme, že jsou velmi silní. V play off bývají ještě silnější a v domácím prostředí jsou pro ně fanoušci opravdu něco jako šestý hráč. Lidé tam dokáží vytvořit neskutečné prostředí, myslím si ale, že stejně jako pro domácí je to dobré i pro tým soupeře. Ta bouřlivá atmosféra tak nabudí domácí hráče i soupeře. Spoléhám na to, že to bude platit i v našem případě, a ta atmosféra nás vyburcuje k ještě lepším výkonům. Uvidíme, jak to celé dopadne."

Vzájemným zápasům v základní části, v nichž nepřenechali Bruslaři Jihomoravanům ani bod, nijak velkou váhu nepřikládá. "Já si myslím, že se tohle maže. S tou sérií to nebude mít nic společného. Kometa má hodně zkušené hráče, kteří mají za sebou spoustu bitev play off. Nemůžeme si dovolit podcenit jakoukoliv maličkost a musíme se připravit tak, abychom měli šanci uspět," zdůraznil Kalous.

Kapitán Stránský věří v nápravu sezony, ale varoval před sílou Brna

Mladoboleslavští hokejisté v základní části extraligy ve všech vzájemných zápasech porazili svého nadcházejícího soupeře v překodle play off, kapitán Jan Stránský ale v rozhovoru s novináři nabádal před středečním startem série s Kometou Brno k ostražitosti. Bruslaři postoupili do vyřazovací fáze až z desátého místa a touží dojem z dosavadního průběhu sezony napravit stejně, jak se jim to podařilo i před rokem, kdy nakonec došli z předkola až do semifinále.

Mladá Boleslav obhajuje semifinálovou účast dokonce z předchozích dvou sezon. Zatímco v ročníku 2020/21 ale vstupoval Bruslařský klub do play off ze třetího místa po základní části, loni obsadil v konečné tabulce až jedenáctou příčku. A po dobrém vstupu do aktuálního ročníku se tým nedokázal vyhnout nevýrazným výkonům ani tentokrát.

"Zatím jsou to v podstatě totožné sezony, je to podobné jako v té minulé. Paradoxně jsme nakonec dopadli o jednu příčku lépe (než před rokem). Nechci ale mluvit o nějaké paralele, o tom se můžeme bavit až na konci této sezony. Uvidíme, jak vykopneme ve středu a zda přivezeme z Brna nějaké vítězství. Jdeme to urvat - zápas po zápasu," prohlásil odhodlaně Stránský.

Brnu nepřenechali Mladoboleslavští během základní části ani bod. "Porazili jsme je čtyřikrát, ale já na to nechci vůbec nijak myslet a mluvit o tom, protože to pak může akorát svádět k nějaké lehkovážnosti, což nepřináší nic dobrého," zdůraznil Stránský.

"Teď to bude něco úplně jiného. Zápasy, které jsme hráli s Kometou v základní části, bych nechal za námi. To je minulost. Myslím, že ani oni nemají podle jmen kádr na to, aby šli ze šesté pozice. Myslím, že by měli být trošku výše. I na tom je ale vidět, jak je to všechno vyrovnané. Extraliga se podle mého hodně zkvalitnila. My se budeme rvát o každé střídání, každou minutu na ledě a o každý zápas," řekl Stránský.

Těší se na atmosféru, která zápasy play off provází. Ta, kterou obvykle vytvoří diváci v Brně, bývá mimořádná. "Bude to asi peklo, ale já to mám rád. Líbí se mi, když chodí plné stadiony. Myslím, že pro každého kluka - hlavně pro ty mladé - je to zážitek, na který pak v pozitivním vzpomínáte. Ale i u nás to bývá skvělé. Snad bude vyprodáno," podotkl Stránský.

Středočeši končili na vítězné vlně. "Jestli bychom si měli vzít do play off něco pozitivního, tak určitě ten náš finiš, kdy jsme poslední tři zápasy vyhráli," řekl Stránský, jehož týmu přitom chvílemi velmi reálně hrozilo, že si neproklestí ani cestu předkola.

"Po zápase s Hradcem Králové (v 50. kole) to z nás všechno trochu spadlo, když už jsme věděli, že si zahrajeme předkolo. Soudit podle těch posledních dvou zápasů také úplně nelze, když jsme hráli s týmy, které se neměly úplně kam hnout, ale určitě je lepší, když jsme je vyhráli, než kdybychom v nich neuspěli," uzavřel Stránský.