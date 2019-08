Trenér Jílek připravoval hráče na bouřlivou atmosféru pohovory

Trabzon (Turecko) - Trenér Václav Jílek připravoval sparťanské fotbalisty na očekávanou mimořádně bouřlivou atmosféru při čtvrteční odvetě 3. předkola Evropské ligy s Trabzonsporem individuálními pohovory. Po domácí remíze 2:2 podle něj bude důležité, aby Letenští v odvetě v Turecku brzy neinkasovali.

"Hráče jsem na atmosféru chystal formou individuálních pohovorů. Kluci jsou v tomhle napřed, podívali se, jaká tady panuje atmosféra. Na druhou stranu jsem necítil z hráčů nějakou přemíru strachu nebo obavu z prostředí," citoval Jílka z tiskové konference klubový web.

"Turecký fanoušek je v tomhle velmi silný, což pomáhá atmosféře. Neočekávám ale, že bychom měli atmosféře podlehnout. Je tady dost zkušených hráčů, aby to unesli a soustředili se jen na fotbal," dodal kouč.

Jeho svěřenci v obou dosavadních venkovních zápasech sezony v Českých Budějovicích i v Mladé Boleslavi brzy inkasovali jako první. Tomu se tentokrát chtějí vyhnout. "Nabízí se to. Hrajete proti silnému soupeři v bouřlivé atmosféře. Úvod zápasu bude velmi důležitý, abychom neinkasovali a sami byli nebezpeční. To ale platí v každém venkovním utkání," řekl Jílek.

Jeho tým po remíze 2:2 doma potřebuje v Trabzonu zvítězit nebo uhrát remízu 3:3 a vyšší. Výsledek 2:2 by poslal odvetu do prodloužení. "Abychom vyhráli 4:3 jako včera Kluž, to úplně neočekávám. Soupeř bude do defenzivy pozornější a my se chceme vyvarovat chyb. Můj odhad je, že tolik branek nepadne. Může se to ale po prvním gólu změnit," přemítal Jílek.

Zvažuje, že po prohře 3:4 v Mladé Boleslavi udělá změny v sestavě. "Otazníky máme a o změnách ve vztahu k předchozím zápasům uvažujeme. Je tu s námi Adam Hložek, Semih Kaya, Uroš Radakovič a další hráči, kteří mohou zasáhnout do utkání. O stoperské dvojici už jsem rozhodnutý, není to ale jednoduchá volba. Je to hodně důležitý zápas pro celou Spartu. Chceme určit tu správnou dvojici, která tu obstojí," podotkl Jílek.

Vzhledem k prvnímu zápasu, v němž Sparta vedla 2:0 a o výhru přišla až inkasovanými góly v 83. a 89. minutě, věří, že postup je reálný. "Soupeři byli v posledních dvou utkáních hodně efektivní. Ať už to byl Trabzonspor nebo Boleslav. Věřím, že se prosadíme naší ofenzivou, která nebyla úplně efektivní. Trabzonspor ukázal v prvním zápase svou kvalitu, je to nebezpečný protivník, ale myslím, že jsme schopni se v tom utkání poprat o postup," řekl Jílek, kterého po květnovém příchodu z Olomouce čeká druhý pohárový zápas na lavičce Sparty.

Se Sigmou vloni ve 4. předkole Evropské ligy vypadl se Sevillou. "Musím říct, že jsem o tom trochu přemýšlel. Stáli jsme papírově proti favoritovi, asi ještě většímu než teď. Odehráli jsme s Olomoucí i se Spartou dobrý domácí zápas, který nebyl podpořen výsledkem. To bych řekl, že mají oba zápasy podobné. Také nás čekala bouřlivá atmosféra v odvetě. Doufám ale, že závěr bude tentokrát odlišný," přál si Jílek.